Mahkeme, hapisten çıkmak istemeyen mahkûmun talebini kabul etti

Norveç'in Bergen kent mahkemesi, hapisten çıkmak istemeyen zanlının isteğini kabul etti.

Norveç'te, kadın ticareti suçundan tutuklu bir zanlının hapisten çıkmamak için yaptığı başvuru kent mahkemesince kabul edildi.

Kadın ticareti suçuyla 10 ay önce tutuklanan zanlının polis soruşturma evrakı polis tarafından tamamlanarak savcılığı ulaştırıldı. Polis yetkilileri zanlının hapiste yattığı süreyi göz önüne alarak, olayın mağdurlarına ziyaret yasağı uygulaması kaydıyla tutukluğun kaldırılmasını önerdi. Dava yoğunluğu nedeniyle zanlının mahkemesinin bu yıl içinde görüşülmesinin zor olduğu belirtildi.

Kadın ticareti zanlısı 29 yaşındaki zanlı ‘evini sattığı ve hapishane koşullarından memnun olduğunu' belirterek hapiste kalmaya devam etmek isteği ile mahkemeye başvuruda bulundu. Zanlının başvurusunu inceleyen Kent Mahkemesi, zanlının başvurusunda öne sürdüğü nedenlerin bütünlük içerisinde incelenmesinin ardından, suçun önemi, beklenen cezanın süresi ve zanlının sosyal durumunu göz önünde bulundurarak zanlının dört hafta daha hapishanede tutukluluğunun devamına karar verdi.