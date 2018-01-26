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Dünya

Mahkeme Hakan Atilla için yeniden toplanacak

Hakan Atilla'nın beraat için ikinci bir başvuru yapmayacağı açıklandı

26 Ocak 2018 00:05

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla yargılandığı davada, hakkındaki 6 iddianın 5’inden suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları, beraat talebiyle mahkemeye yeni bir başvuruda bulunmayacaklarını açıkladı.

Razi Canikligil’in Hürriyet’te yer alan habere göre, jürinin 3 Ocak’taki Atilla’nın mahkumiyet kararından sonra  24 Ocak'ta mahkemeye delillerin yetersizliğinden dolayı ikinci defa beraat kararı için başvuracaklarını açıklamalarına rağmen, mahkemeye verilen dilekçede bu Atilla’nın bu istekten vazgeçtiği ve 15 Aralık tarihinde yapılan benzer başvuruyla devem edeceklerini belirttiler. Böylece Atilla’nın daha önceki beraat başvurusu geçerli kalacak.

Atilla'nın avukatlarının duruşmada usulsüz delillerin gösterildiği ve şaibeli şahitlerin dinlendiğini, ayrıca jüriye yetersiz deliller gösterildiğini ileri sürmüşlerdi.

Hâkim Richard Berman, bugün yayınladığı kararında başsavcılığa 29 Ocak tarihine kadar karşılık vermelerini isterken,  Atilla’nın ikinci başvurusundan kendi rızası ve bilinçli olarak vazgeçtiğini söylemesi için tarafları 6 Şubat günü yeniden mahkemeye çağırdı.

Atilla’nın ceza duruşması ise 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Hâkim Berman, Adalet Bakanlığı'nın bağımsız  şartlı tahliye memuru dava dosyasını inceledikten sonra Atilla ile bir mülakat yapacak ve hakime verilebilecek ceza ve uygulanabilecek ceza indirimleri  üzerine bir rapor sunacak.  

Hakan Atilla, temyiz davasını ise ceza süresi belirlendikten sonra açabilecek. Temyiz davasının en az bir yıl sürmesi bekleniyor.

 

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