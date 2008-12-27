Mahkeme 'Güney' için ısrarlı

Ergenekon davasını gören İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Tuncay Güney hakkındaki soruşturma dosyasını “gizlilik kararı” gerekçesiyle göndermeyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tekrar yazı yazarak dosyayı yeniden istedi. Mahkeme heyeti yazısında, gizlilik kararının mahkemeyi bağlamadığını, dosyanın gönderilmemesi durumunda kanuni sorumluluk doğacağını belirtti.

Mahkeme, daha önce soruşturmayı yürüten savcılıktan “şüpheli” sıfatıyla hakkında işlem yapıldığı belirtilen Güney hakkındaki soruşturma dosyasını talep etmişti. Savcılığın, bu talebe “gizlilik kararı ve soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle” gönderilemeceğini bildirmesi üzerine mahkeme, 24 Aralık’ta soruşturmayı yürüten savcılığa ikinci yazıyı gönderdi.



‘Katkısı olacak’



Mahkeme Başkanı Köksal Şengün imzasıyla gönderilen yazıda, Güney’in mahkemede sanık konumunda olmamasına rağmen, 2001 yılında yapılan mülakatın delil klasörlerinde yer alması ve Güney’in iddianameye konu olan terör örgütü hakkında birçok beyanının bulunması nedeniyle kovuşturmaya katkısının bulunacağının açık olduğu belirtildi.

Yazıda, özetle şöyle denildi: “...Soruşturmanın gizliliği kararını veren makamın savcılık değil mahkeme olması ve doğal olarak bu konudaki takdir hakkının da mahkemeye ait olması soruşturmanın gizliliği ilkesi konusundaki duyarlığın birçok konuda savcılık kararlarını onama konumunda bulunan mahkeme tarafından bihakkın gösterileceğinin her türlü izahtan vareste (boş, uzak) olduğu, mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere cevap verilmesinin bir zorunluluk olduğu, aksi durumun kanuni sorumluluk doğuracağı göz önünde bulundurulduğunda yazınız iade edilmiştir.”