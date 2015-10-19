Mahkeme, Gülen dahil 69 şüpheli hakkındaki 'kumpas iddianamesi'ni kabul etti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Paralel Devlet Yapılanması'nın, "takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurduğu" iddiasıyla aralarında bir numaralı sanık olarak Fetullah Gülen'in de bulunduğu 69 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in yanı sıra 22 Temmuz Operasyonu’nun 3. dalgasında gözaltına alınan eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın da aralarında bulunduğu 69 şüpheli hakkında hazırlanan bin 453 sayfalık iddianame kabul edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yurtdışında bulunan sanıklar Fetullah Gülen ve yardımcısı olduğu iddia edilen Sinan Dursun için gıyablarında tutuklanma kararı verdi. Mahkeme Gülen ve Dursun hakkında ayrıca kırmızı bülten çıkarılmasına da hükmetti.

İlk duruşma 6 Ocak'ta

Duruşma günlerini 6-7-8 ve 11 Ocak 2016 tarihleri olarak belirleyen mahkeme heyeti, duruşmanın nerede yapılacağı konusunda ise henüz bir karar almadı. Mahkeme heyeti, bin 453 sayfalık iddianamenin okunması içinde 2 spikerin TRT İl Müdürlüğü’nden istenmesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu 8 şikayetçi yer alıyor. İddianamede Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte 27 kişi ise mağdur olarak bulunuyor.

Müebbet hapis

Örgüt lideri olmakla suçlanan Fethullah Gülen ve yardımcısı olduğu belirtilen Sinan Dursun’un, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "FETÖ/PDY (Fethullah Terör örgütü / Paralel Devlet Yapılanması) Silahlı Terör Örgütünü kurmak ve yönetmek", "Gizli kalması gereken bilgileri, siyasal casusluk maksadıyla elde etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 37 yıl 6 aydan 52 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

İddianamede, örgüt yöneticisi olmakla suçlanan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun, eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy ve eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 162,5 yıldan 338 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Örgüt üyeliğiyle suçlanan diğer şüphelilerin de 7,5 yıldan 330 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi.

14 Aralık soruşturmasında da, aralarında Fethullah Gülen, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 10’i tutuklu 33 sanık hakkında da dava açılmıştı. Gülen için, "Silahlı terör örgütü kurmak’ ve ’Zincirleme nitelikli resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 70 yıldan 235,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasını 22-24 Aralık 2015 tarihi olarak belirlemişti. Yine Fethullah Gülen’in gıyabında tutuklanmasına ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.