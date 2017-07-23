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Mahkeme, 'Gezi'de gözünü kaybeden vatandaşı 'kusurlu' buldu: Tedbirsiz davrandın!

Mahkeme, İçişleri Bakanlığı'nı tazminata mahkûm etti

23 Temmuz 2017 12:55

2013 yılında düzenlenen "Gezi Parkı" eylemlerinde bir vatandaşın gaz fişeğiyle gözünü kaybetmesine ilişkin olarak görülen davada mahkeme, İçişleri Bakanlığı'nı tazminata mahkûm etti; vatandaşı da "tedbirsiz davrandığı" gerekçesiyle "kusurlu" buldu.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Çankaya Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Muharrem Dalsüren, 3 Haziran 2013 günü Sakarya Caddesi’nde görevliyken, gözüne polisin attığı gaz fişeği isabet etti.

Bir gözünü kaybeden Dalsüren, 283 bin lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nı ‘gaz bombası fişeğinin eylemlere katılan kişilerin kafasına gelecek şekilde kullanıldığı’ gerekçesiyle yüzde 50 kusurlu bularak 122 bin lira tazminat ödemesine hükmeden mahkeme, Dalsüren’i de ’emniyetli bir alanda bulunmaması ve şahsi güvenliğini sağlama noktasında tedbirsiz davranması’ yüzde 20 kusurlu buldu.

 

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