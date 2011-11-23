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Mahkeme gerekçeli kararı istedi İSTANBUL (A.A)

23 Kasım 2011 02:39

-Mahkeme gerekçeli kararı istedi İSTANBUL (A.A) - 23.11.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki İkinci ''Ergenekon'' davası duruşmasında sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, geniz kanseri olduğu için daha önceden tahliye edilen avukat Yusuf Erikel'in tedavisini yaptırabilmesi için hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılması talebini kabul ederek, bu yasağın geçici olarak kaldırılmasına karar verdi. Tutuklu sanıklardan Tuncay Özkan'ın avukatı Gizem Duygu Öcalan'ın talebini kabul eden mahkeme heyeti, bir kısım sanıkların Bostancı Kasaplar Çarşısı'ndan baz sinyalleri gönderdikleri anlaşıldığından, HTS raporlarının yeniden değerlendirilmesini, baz sinyallerinin alındığı yerlerde sosyal faaliyet alanı, dernek, lokal gibi toplantı yerleri olup olmadığının araştırılmasını, gerektiğinde baz istasyonunun kapsama alanının bulunduğu yerlerde keşif yapılmasını kararlaştırdı. Tutuklu sanıklardan Mustafa Levent Göktaş'ın talebi üzerine, 51 No'lu DVD'nin ''Nero Burning Rom'' isimli bilgisayar programı ile başka bir DVD'ye kopyalanması işleminde kopya DVD'nin oluşturulma tarihinin ne olacağı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, savunması alınan tutuksuz sanıklar Emre Baltacı, Melih Yüksel, Cihan Arık, Ali Oktay Şahbaz ve Muhammed Sarıkaya'nın duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, iddia makamının talebi üzerine, Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılmasına hükmederek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Askeri Şura öncesinde şuraya katılacak orgenerallerin kendi aralarında toplantı yapması gibi bir teamül bulunup bulunmadığının sorulmasını kararlaştırdı. Ayırca, böyle bir teamül bulunması halinde, bu toplantılarda konuşulanların tutanak altına alınıp alınmadığının mahkemeye bildirilmesine karar veren heyet, tutanak altına alınıyorsa 3 Aralık 2003'teki Yüksek Askeri Şura öncesi yapılan toplantıya ait tutanağın gönderilmesini hükme bağladı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak, Mehmet Ağar hakkında verilen gerekçeli kararın gönderilmesini isteyen mahkeme heyeti, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, tutuklu sanıklar Levent Ersöz ve Hasan Atilla Uğur'un tespit edilen nihai sağlık durumlarının sorulmasına, bunlara ilişkin raporların gönderilmesine karar verdi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin Mehmet Ağar'a Susurluk davası kapsamında ''cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu ve yönettiği'' gerekçesiyle verdiği 5 yıllık hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararı 4 Kasım'da açıklanmıştı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Ocak 2012'ye erteledi.

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