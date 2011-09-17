-Mahkeme Genelkurmayı ziyaret eden CHP'lilerin kayıtlarını istedi İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri davası''nda savcı Mehmet Ali Pekgüzel, 2006-2009 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığını ziyaret eden CHP'li yöneticiler ve akademisyenler olup olmadığı, varsa hangi amaçla, hangi tarihlerde ve hangi şubeleri ziyaret ettiklerinin nizamiye ve ziyaretçi kayıtlarıyla birlikte gönderilmesinin istenmesini talep etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz alan emekli Tuğamiral Alaettin Sevim'in avukatı Murat Ergün, iddianamede müvekkilinin iddia edilen ''Ergenekon terör örgütü'' tarafından, örgüt stratejisi doğrultusunda faaliyette bulunması için Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanlığında görevlendirildiğinin yer aldığını söyledi. Bu iddiayı görünce kendilerinin de araştırma yaptıklarını ifade eden Ergün, Sevim'in Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığına atanmasına ilişkin 4 Ağustos 2007 tarihli kararda, dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının olduğunu söyledi. Ergün, talepleri üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından kendilerine gönderilen bu atama kararına ilişkin belgeyi de mahkemeye sundu. Duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuklu sanıklardan Korgeneral Mehmet Eröz'ün avukatı İlkay Sezer ile Tümgeneral Mustafa Bakıcı ve bir kısım sanıkların avukatı Mahir Işıkay'ın, emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tanık olarak dinlenilmesi talebinin, mahkemenin takdir yetkisinde kalınarak, sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından karara bağlanmasını istedi. Pekgüzel, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına müzekkere yazılarak, 19 Nisan 2010 tarihli askeri savcılığın kararında belirtilen, bilirkişi Binbaşı Ahmet Hakan Erdoğan tarafından hazırlanan rapor ve tüm soruşturma evrakının gönderilmesini talep etti. Avukat Mahir Işıkay'ın talebi üzerine, Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılmasını isteyen Pekgüzel, sanıklardan Sedat Özüer'in görev yaptığı 2006-2009 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığını ziyaret eden CHP'li yöneticiler ve akademisyenler olup olmadığı, varsa hangi amaçla, hangi tarihlerde ve hangi şubeleri ziyaret ettiklerinin nizamiye ve ziyaretçi kayıtlarıyla birlikte gönderilmesinin istenmesi talebinde bulundu. Hakkı Dedeler isimli kişinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla gönderdiği 22 Ağustos 2011 tarihli dilekçesinde, sahibi olduğu ''www.asilkan.org'' sitesinin hukuka aykırı olarak takip edilip izlendiğini belirttiğini ifade eden Pekgüzel, suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle davaya katılma talebinin, bu sitenin takip edildiği dosya kapsamından belli olduğundan kabulünü istedi. Pekgüzel, Dursun Çiçek'in, dava konusu internet sitelerine, iddialara konu haberlerin hangi personel tarafından ne zaman ve hangi açık kaynaktan temin edilerek konulduğunun tespit edilmesi talebinin kabulünü isteyerek, internet siteleri içeriklerinin silindiğinin dosya kapsamından anlaşıldığını söyledi. Savcı Pekgüzel, bu konuda araştırma yapılıp rapor halinde sunulması için naip hakim tayin edilmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi. Bu arada, avukat Mahir Işıkay'ın, iddianamede de belirtilen ''İrticayla Mücadele Eylem Planı''nın ekinde yer alan ihbar mektubunda, ''2007 yılı Eylül ayında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun'un emri gereği, üniversitelerden bir kısım akademisyen ve CHP yönetiminden bazı politikacıların desteği ile dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Nusret Taşdeler'in himayesinde Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığında, şube müdürü olarak görevli kurmay albaylar Dursun Çiçek, Sedat Özüer, İlker Ziya Göktaş ve Fuat Selvi tarafından kamuoyunu yönlendirme maksatlı çeşitli belgeler hazırlandığına tanık oldum'' şeklindeki ifadelerin yer alması üzerine, bu yönde talepte bulunduğu öğrenildi.