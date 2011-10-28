-Mahkeme Genelkurmay'dan internet andıcını istedi İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına bakan mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılarak, dava konusu ''internet andıcı'' isimli belgenin aslının, tüm eklerinin ve konu hakkındaki yazışmaların mahkemeye gönderilmesini istedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı. Buna göre, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ziya İlker Göktaş ve avukatının talepleri üzerine Genelkurmay Askeri Savcılığına müzekkere yazılarak, bilgisayarların imajlarının alındığı yönündeki beyanlar nedeniyle askeri savcılık tarafından yürütülen soruşturma sırasında alınmış imajların gönderilmesine karar verdi. Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına ayrı ayrı müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, isimleri belirtilen sitelerin kurulması, işletilmesi ve bu sitelerde iddianameye konu yayınların yer alması yönünde herhangi bir somut direktif bulunup bulunmadığının bildirilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, Göktaş'ın, emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tanık olarak dinlenilmesi talebinin, sanıkların savunmalarının tespitinden sonra değerlendirilmesine karar verdi. -AK Parti hakkındaki kapatma davası- ''Ergenekon'' davaları kapsamında mahkemeye getirtilen ''AK Parti hakkındaki kapatma davası''na ilişkin delil klasörlerinin de talebi üzerine avukat Mahir Işıkay'a verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, bu davada delil olarak iddianameye konu sitelerdeki yayınlardan yararlanılıp yararlanılmadığı, yararlanılmışsa bunların hangi siteler ve haberler olduğunun bildirilmesine hükmetti. Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanlığı tarafından işletildiği ve takip edildiği bildirilen sitelerle ilgili olarak 4'er aylık periyotlarda MGK veya Başbakanlığa sunulmak üzere bir rapor hazırlanıp hazırlanmadığının bildirilmesini karara bağladı. Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklardan Mustafa Bakıcı'nın, Ocak 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında herhangi bir sebeple Erzincan'a gidip gitmediği, gitmişse hangi şekilde ve hangi vasıtayla gittiğinin bildirilmesine hükmetti. -2 avukat ve 1 sanık hakkında suç duyurusu- Mahkeme, iddia makamının talepleriyle ilgili olarak da Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılmasını kararlaştırarak, ''internet andıcı'' isimli belgenin aslı ve bunda belirtilen eklerin tüm hazırlık aşamasındaki proje, taslak çalışma gibi ham ve sonraki hallerinin, bu aşamalarda yapılan yazışmaların, görevlendirmelerin, ilgili tüm belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Serdar Öztürk ile avukatlar Demet Reçber ve İrem Çiçek'in sarf ettiği sözler nedeniyle gereğinin yapılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. -Mahkemenin resen kararları- Genelkurmay Başkanlığına resen müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından sanıklardan Dursun Çiçek hakkında açılan davanın akıbetinin ve şu anda hangi aşamada olduğunun bildirilmesine hükmetti. Genelkurmay Başkanlığınca kapatılmasına karar verildikten sonra bu sitelerin alan adlarıyla ilgili olarak herhangi bir tedbir alınıp alınmadığının, halen bu sitelerin kimler tarafından kullanıldığının bildirilmesine karar veren mahkeme heyeti, ''internet andıcı''nda adı geçen 4 site ve bağlantılı sitelerin tam isimlerinin bildirilmesini de hükme bağladı. Mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanlığınca takip edildiği söylenen internet siteleriyle ilgili olarak herhangi bir suç duyurusu yapılıp yapılmadığının Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinden sorulmasını kararlaştırdı. Hakkında yakalama kararı bulunan sanıklardan Mustafa Bakıcı'nın emekli olduğuna dair belgenin, Hüseyin Nusret Taşdeler'in de tedavisiyle ilgili raporun Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, 15 tutuklu sanığın bu hallerinin devamını karara bağladı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Aralık 2011'e erteledi. (HNF-TUR-MUR)