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"Mahkeme, Genelkurmay Başkanı Akar'a daha önce gündeme gelmemiş 5 soru yöneltti"

"Yeni bir şey olmamış"

28 Mart 2018 11:03

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, "Genelkurmay ana karargâh davası" kapsamında ifade veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yöneltilen soruları aktardı. Ergin, "Mahkeme heyeti daha önce gündeme gelmemiş olan konularda beş soru yöneltti" dedi. 

"Orgeneral Akar’ın ifadesinde daha önce kendisine sorulmamış olan, dolayısıyla altı çizilmesi gereken bir-iki konu söz konusu" diyen Ergin, "Akar, doğrudan savcılık ifadesiyle TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’na gönderdiği yanıtlara atıf yaparak, ekleyeceği yeni bir şey olmadığını söylemiş" ifadesini kullandı.

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