Mahkeme Filiz Büyükanıt'ın harcamalarını istedi





T24- EskiGenelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın, Birgün Gazetesi köşe yazarı Fikri Sağlar aleyhine “kişilik haklarına saldırdığı” iddiasıyla açtığı tazminat davasında önemli bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün haberine göre Davaya bakan Ankara 1. Asliye HukukMahkemesi, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na birer yazı göndererek, Ergenekon davası dosyasından, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un evinde ele geçirilen Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt’ın harcamalarına ilişkin varsa doküman, belge ve görüşme kayıtları ile arama tutanaklarının gönderilmesini istedi.





Davaya bakan Ankara 1. Asliye HukukMahkemesi, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na birer yazı göndererek, Ergenekon davası dosyasından, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un evinde ele geçirilen Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt’ın harcamalarına ilişkin varsa doküman, belge ve görüşme kayıtları

ile arama tutanaklarının gönderilmesini istedi. Başbakan Erdoğan’ın Büyükanıt’la Dolmabahçe Sarayı’ndaki görüşmesinde, Filiz Büyükanıt’ın harcamalarıyla ilgili bir dosya verdiği iddiasını köşe yazısında ileri süren Fikri Sağlar, “kişilik haklarına hakaret” gerekçesiyle 17 bin TL’lik tazminat cezasına mahkûm olmuştu. Karar, Sağlar tarafından Yargıtay’a taşındı.



Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde yapılan temyiz görüşmesinde, köşe yazısının kamu yararı gözetilerek basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Yargıtay içtihatlarına da atıfta bulunularak, basının kamuyu haberdar etme görevi olduğu anlatıldı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Sağlar’ın “basın özgürlüğü” iddiasını da haklı bularak tazminat kararını

bozdu. Yargıtay, “Hurşit Tolon’un evinden ele geçirilen belgelerde Filiz Büyükanıt’ın harcamalarıyla ilgili belgeler var” iddiasının mahkeme tarafından araştırılmasını istedi. Yargıtay’ın bozma kararından sonra dosya yeniden mahkemeye döndü. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada, Yargıtay’ın bozma kararına uyularak, Tolon’un evinde ele geçirilen ve Yaşar Büyükanıt’a ait eşi Filiz Büyükanıt’ın yaptığı harcamalara ilişkin varsa doküman ve belgelerin, görüşme kayıt ve arama tutanaklarının mahkemeye gönderilmesi istendi. Ergenekon dosyasında yer aldığı bildirilen söz konusu belgeler bugüne kadar ortaya

çıkmamıştı.





REÇETELERİNE KADAR TÜM ÖZEL BELGELERİ HURŞİT TOLON'DAN ÇIKTI





ERGENEKON operasyonun ikinci iddianamesinde, 2 numaralı sanık olan Hurşit Tolon’un evinden ele geçirilen belgeler arasında, Yaşar Büyükanıt’la ilgili çok sayıda özel bilgi ve belge de bulunmuştu. İddianamede, Hurşit Tolon’un “planladıkları askeri müdahaleye karşı olduğunu düşündüğü Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın, ailesi, akrabaları, özel hayatı, hatta hastalıklarını kişisel veri olarak kaydettiği, bu verileri, Büyükanıt’ı yıpratma yönünde kullanmayı planladığı” iddia edilmişti.





BAŞBAKAN ERDOĞAN GÖRÜŞME İÇİN "BU BENİMLE MEZARA GİDER" DEMİŞTİ



4 Mayıs 2007’de Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan ve 2.5 saat süren ikili görüşmeyle ilgili olarak Başbakan Erdoğan, geçen yıl haziran ayında “Bu benimle mezara gider. İnanıyorum ki Sayın Büyükanıt da böyle düşünüyor. Sayın Büyükanıt’ın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum, açıklamaya kalkarsa o zaman ben de yaptığımız görüşmeyle ilgili şeyleri açıklarım.

Ama, ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. İkili bir görüşmemizdir, özeldir” demişti. Erdoğan, bu görüşmeyi yakın çevresiyle de paylaşmadığını söylemişti. Büyükanıt çifti, Sağlar’a tazminat davası açmıştı



FİKRİ Sağlar, 15Mayıs 2008’de Birgün Gazetesi’ndeki köşesinde “Büyükanıt’a Dosya Verildimi?” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Yazısında “Büyükanıt’a, Başbakan tarafından, Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan görüşmede, Filiz Büyükanıt’ın yaptığı harcamaları gösteren bir dosya verildiği, dosyanın içeriğinin ürkütücü olduğu” şeklinde iddialara yer verilmişti. Büyükanıt çifti bu yazı nedeniyle Sağlar’a 100 bin TL’lik tazminat davası açmıştı. Kamu yararı gözetilerek yayın yapıldığını savunan Sağlar, davanın reddine karar verilmesini istemişti. Ancak mahkeme, Fikri Sağlar ve Birgün Gazetesi’nin, Yaşar Büyükanıt için 10 bin TL, eşi Filiz Büyükanıt için ise 7 bin TL olmak üzere toplam17 bin TLmanevi tazminat karar ödemesine vermişti.





DOLMABAHÇE'DE NE OLDU?







SAĞLAR köşesinde gündemi sarsan iddiasını şöyle yazmıştı: “AKP’yi yakından bilen bir hukuk adamının bir iddiasını dile getirmek istiyorum. Herkesin merak ettiği Başbakan ile Büyükanıt’ın Dolmabahçe görüşmesi ilgili bilgi!.. Başbakan bu görüşmede; Bayan Büyükanıt’ın yapmış olduğu harcamaları içeren bir dosyayı Genelkurmay Başkanı’nın önüne koymuş. Dosya

içeriği son derece ürkütücüymüş. Böylece, bu dosyanın ortaya çıkması halinde tıpkı Erdil Paşa’nın başına gelenlerin Büyükanıt’ın da başına gelebileceği ima edilmiş!.. O günden sonra Büyükanıt, Başbakanı ve AK Parti’yi doğrudan hedefleyen açıklamalardan kaçınmış. Görev süresinin uzatılmasını istememesinin altında yatanın da 4bu neden olduğu iddia ediliyor.”

