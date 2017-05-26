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Mahkeme, Fethullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

"Bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla bakanlığa bildirilir..."

26 Mayıs 2017 15:07

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 'FETÖ' davasının firari sanığı Fethullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması için Adalet Bakanlığına başvurdu.

DHA'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı'na gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"2 Ocak 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kararnamenin 75. maddesinin 2. fıkrasında 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29. maddesine, 5237 sayılı 'TCK 302/, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı ve kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla bakanlığa bildirilir' şeklindeki düzenleme gereğince 680 sayılı KHK'nin 75/2 maddesi uyarınca mahkememizde yukarıda belirtilen atılı suçlardan yargılanması devam eden sanık Fetullah Gülen'in savunması alınamadığından ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı halde bu sanığın yurt dışında bulunduğu anlaşıldığından gereğinin takdir ve ifası, KHK hükmü gereğince Adalet Bakanlığına sunulmuştur."

Yazıda, Gülen'in kimlik ve ikamet bilgilerine de yer verildi.

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