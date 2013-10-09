Mahkeme, eşini öldüren adamın cezasına 'şiddetli elem' indirimi yaptı

Ümraniye’de eşi Gülay Armağan’ı baltayla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Metin Armağan’ın karar duruşmasında mahkeme heyeti, öldürme eyleminin maktülden kaynaklandığını belirterek “Sanık atılı suçu şiddetli elemin sonucu olarak işlediği mahkememizce kabul edildiğinden, maktul Gülay Armağan’ın eşinin kardeşi ile rızasıyla cinsel birliktelik yaşadığının anlaşılması dikkate alınarak 21 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir" dedi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti, cezayı 17 yıl 6 aya indirdi.

'Bu coğrafyada çok cinayet işleniyor'

Anadolu Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Metin Armağan, Gülay Armağan’ın kardeşi müşteki Serkan Kaya ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Eren Keskin, sanık hakkında tahrik hükümleri uygulanmaması gerektiğini belirterek, "Bu coğrafyada çok fazla cinayet işleniyor. Sanık tahrik uygulanmaksızın cezalandırılmalı" dedi. Son sözü sorulan sanık Metin Armağan ise, diyecek bir şeyi olmadığını ifade etti.

'Öldürme eylemi eşinden kaynaklı'

Mahkeme, sanık Metin Armağan’ı ‘Kasten öldürme’ suçunu işlediği gerekçesiyle, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın öldürme eylemini Gülay Armağan’dan kaynaklanarak işlediğini belirten mahkeme, “Sanık atılı suçu şiddetli elemin sonucu olarak işlediği mahkememizce kabul edildiğinden, maktul Gülay Armağan’ın eşinin kardeşi ile rızasıyla cinsel birliktelik yaşadığının anlaşılması dikkate alınarak 21 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir" dedi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti, cezayı 17 yıl 6 aya indirdi.

Sanığın kardeşine verilen ceza ertelendi

Gülay Armağan ile ilişki yaşadığı öne sürülen sanığın ağabeyi Daimi Armağan ise, Gülay ve Metin Armağan’ın rızası olmadan ortak ikametlerine girdiği gerekçesiyle, 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlamasıyla aldığı ceza sabıkasız olması nedeniyle ertelendi. Öte yandan duruşma öncesi bir grup kadın, “Erkekler Öldürüyor, Devlet Koruyor" şeklinde pankart açarak basın açıklaması düzenledi.

Olayın geçmişi

Gülay Armağan, 3 Aralık 2011 tarihinde kocası tarafından İstanbul Ümraniye'de öldürülmüş ve iddialara göre kocasının ağabeyinin 2 yıl boyunca tecavüzüne uğramıştı. Durum ortaya çıktığında Metin Armağan eşi Gülay Armağan'a boşanma davası açmıştı. 2 Aralık 2011 tarihinde görülen boşanma davasından bir gün sonra Metin Armağan, eşi 36 yaşındaki 2 çocuklu Gülay Armağan'ı baltayla kafasına vurarak öldürmüştü.