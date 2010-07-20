Mahkeme Erdoğan ve Talat'ın telefonlarını istedi

T24- "İrtica ile mücadele eylem planı" davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Başbakanlıktan, dosyada bulunan ve suça konu olduğu belirtilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında yapılan görüşme sırasında Erdoğan'ın kullandığı telefon numarasının bildirilmesini istedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" iddialarıyla ilgili haklarında dava açılan ve Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın 15 Temmuzda görülen 10. duruşmasının taleplerini celse arasında değerlendirdi.

Buna göre, tutuklu sanık Dursun Çiçek'in, Genelkurmay Askeri Mahkemesinde duruşması olması nedeniyle Ankara'daki Mamak Cezaevine sevk edilmesi yönündeki talebinin kabulüne karar verildi.

"İrtica ile mücadele eylem planı" ve "İzmir'de bize yardımcı olacaklar" adlı belgeler üzerinde neden parmak izi incelemesi yapılmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sorulması kararlaştırıldı.

Dosya kapsamında hakim ve savcıların 2008 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan bir iftara katıldıkları ve bu iftarda çekilen fotoğrafların MİT Müsteşarlığına gönderildiği şeklinde beyan bulunduğu anımsatılan ara kararda, bu konuda MİT Müsteşarlığına yapılan bir ihbar olup olmadığının sorulması hükme bağladı.

Sanıklarda bulunduğu belirtilen ve suça konu yapılan dokümanlar, incelenmek üzere emanet memurluğundan istendi.

Dosya içerisinde bulunan ve suça konu olduğu belirtilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında yapılan görüşme sırasında, Erdoğan'ın kullandığı telefon numarasının bildirilmesi için Başbakanlık makamına yazı yazılmasını kararlaştıran heyet, Başbakanlıktan cevap geldikten sonra ilgili telefon şirketinden, bu telefon ile ilgili alınan bir dinleme kararı olup olmadığını, varsa telefonun dinlenip dinlenilmediğine ilişkin herhangi bir bilgi olup olmadığının sorulması yönünde karar verdi.

Yapılan telefon görüşmesi ile ilgili olarak gelen ses kaydının Aydınlık Dergisine bir flash bellek içerisinde gönderildiği ve belleğin binanın güvenliğindeki kişiye teslim edildiğinin belirtildiği anlatılan ara kararda, dergiden, 17 Eylül 2009 tarihinde yapılan kamera kaydı istendi.

MİT'ten istenen belgeler

MİT Müsteşarlığından, Poyrazköy'de bulunduğu iddia edilen askeri malzeme ve mühimmatla ilgili kendilerine gelen bir ihbar olup olmadığı ve kurum tarafından herhangi bir ihbarda bulunup bulunmadığının sorulması kararlaştırıldı.

Tutuksuz sanık MİT görevlisi Özel Yılmaz'ın, Barış Dalan ve tutuksuz sanık İlhami Ümit Handan ile müsteşarlığın İstanbul Bölge Başkanlığı Sosyal Tesislerinde görüştüğü, görüşme öncesi kurumu bilgilendirdiğine ve sonrasında görüşmeyi raporladığına dair beyanı dikkate alınarak, ilgili kayıtların MİT Müsteşarlığından istenilmesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün MİT Müsteşarı ile görüşme yaptığı, görüşmenin "İlhami Ümit Handan bizim eleman, müsteşar ricası" şeklindeki iddia ile ilgili olarak yapıldığının belirtildiği ifade edilerek, MİT Müsteşarlığından iddianın doğru olup olmadığı, bu konuda bir görüşme yapılıp yapılmadığının sorulmasına hükmedildi.

Genelkurmay Askeri Savcılığından, sanığı Dursun Çiçek olan dosya kapsamında ifadeleri alınıp haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen 9 kişiye ilişkin tüm soruşturma evrakının aslı, incelenip iade edilmek üzere istendi.

Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Destek Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan şubelerin 2004-2009 yılları arasındaki her yıla ait ayrıntılı görev dağılım çizelgesinin istenilmesi kararlaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT ve Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılarak, iddianameye konu yasa dışı dinleme olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili herhangi bir dinleme izni ve kaydı bulunup bulunmadığının ayrıntılı olarak araştırılarak, mahkemeye bildirilmesi istendi.

İlgili mercilere yazı yazılarak, sanıkların tespit edilen e-postalarının dökümlerinin istenilmesine karar verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünden iddianameye konu ve yasa dışı olduğu iddia edilen ses kayıt içeriklerinin Ulusal TV'de yayınlanıp yayınlanmadığı hususlarının bildirilmesi talep edildi.

Mahkeme heyeti, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in davaya müdahil olarak katılma talebini "Suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu" gerekçesiyle kabul etti.

Sanık Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan hakkında çıkartılan yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamı, delillerin toplanma sürecinin ve atılı suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığının halen devam etmekte olması, tutuklu sanıklar hakkında mahkemenin verdiği soruşturma aşamasındaki tutuklama gerekçelerini dikkate alarak, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin sürdürülmesini kararlaştırdı.

Sanıklar Ufuk Akkaya ve Mehmet Deniz Yıldırım hakkında kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle tahliye edilmeleri istemi, oy çokluğuyla reddedildi. Karara, Başkan Kemal Can muhalif kaldı.