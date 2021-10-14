Mahkeme, "dokunma yok" dedi: Lise öğrencisini takip edip cinsel organını gösteren kişi serbest bırakıldı!

"Kızım bunu fark edince merdivenle çıkmaya başlıyor. Bu da asansöre girmeyeceğini anlayınca merdivenle onu takip ediyor. Evimiz 3'üncü katta ama o 2'nci kata kadar geliyor, bizim sesimizi duyunca kaçıp gitti. Yakaladıktan sonra olay yerine getirdim. Kızımla yüzleştireyim diye, tabii getirince de dokunmadım. Ben profesyonel boksör olmama rağmen hiç dokunmadım bile. Ben devlete inandığım ve güvendiğim için böyle bir şey varsa eğer cezasını mutlaka verir, diye. Aldım getirdim evin önüne kadar. Etrafıma döndüğümde yaklaşık 300 kişi gördüm. Linç girişimine kalkmaya başladılar. Tanımadığım insanlar da vardı. Serbest kaldı ancak itiraz edecek hakkımız bile yok. Benim çocuğum şu an okula gidemiyor ama adam evinde oturuyor. 2 gün de olsa tutuklu olarak yargılansın. Dokunma olmamış. Ölsün mü? Dokunsun mu? Benim kızım önce asansöre binmiş olsaydı, bu şahıs asansörde kızımı sıkıştırsaydı bunun vebalini hesabını kim verecekti."