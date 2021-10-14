Mahkeme, "dokunma yok" dedi: Lise öğrencisini takip edip cinsel organını gösteren kişi serbest bırakıldı!

Olay, 11 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Kooperatif Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Lise öğrencisi A.B.(15) , okuldan çıkıp evine gitmek üzere oturdukları apartmanın önüne geldi. Burada F.B.'nin şüpheli hareketleri üzerine binaya girmeyen A.B., daha sonra asansörün kapısının açık olduğunu fark etti.
Merdivenleri kullanarak yukarıya çıkan A.B.'nin güvenlik kamera görüntülerini yönetici olduğu için evinde de izleyebilen babası K.B., aşağı indi. Bu sırada F.B., kaçarak uzaklaştı. K.B., daha sonra F.B.’yi 100 metre ileride gördü. Görüntüleri telefondan gösteren baba K.B., şüpheli F.B'yi yakalayarak oturdukları binanın önüne getirdi.