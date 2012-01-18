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Mahkeme Dink davasında bir sanık için karar vermeyi unuttu!

Gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili davada, tutuksuz yargılanan Coşkun İğci hakkında hüküm kurulmadığı ortaya çıktı.

18 Ocak 2012 02:00

T24 - Gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili davada, tutuksuz yargılanan Coşkun İğci hakkında hüküm kurulmadığı ortaya çıktı.



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 19 sanığın yargılandığı davada verilen kararda, tutuksuz sanıklardan Coşkun İğci hakkında hüküm kurulmadığı ortaya çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince dün açıklanan kararda, davanın tutuksuz sanıklarından Çoşkun İğci'ye ilişkin herhangi bir hüküm yer almadı.

İğci'nin hakkındaki kararın yazılmasının sehven unutulduğu, mahkeme heyetinin toplanıp bu konuda ek karar vereceği öğrenildi.

Davanın 19 Eylül 2011 tarihli duruşmasında açıklanan mütalaada, İğci'nin ''Dink cinayetine katıldığına ve terör örgütü üyesi olduğuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından'' beraati öngörülmüştü.

Öte yandan, ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek'' suçundan müebbet ağır hapis cezasına çarptırılan Yasin Hayal'in karar açıklanmadan önceki hakaret ve tehdit içeren beyanlarına ilişkin duruşmanın tutanakları hazırlandıktan sonra suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.


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