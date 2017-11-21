Mahkeme, Demirtaş'ın yargılandığı davanın başka kente naklini istedi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın, güvenlik gerekçesiyle başka kente nakledilmesi talep edildi. Önceki duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile savunma yapmak istemeyen Demirtaş\'ın mahkeme salonuna getirilmesi yönünde karar veren Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, bu kararını da güvenlik gerekçesiyle kaldırdı.

Edirne F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 9 Eylül 2015\'te Diyarbakır\'da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın, güvenlik gerekçesiyle başka bir ile nakledilmesi talep edildi. Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bugün saat 14.30\'da görülmesi gereken davada, mahkemenin 13 Ekim günü ara karar vererek nakil talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

\'KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞABİLİR\'

Mahkemece verilen ara kararda, \"Her ne kadar duruşma 21 Kasım 2017 tarihine bırakılmış ise de sanığın SEGBİS aracılığıyla duruşmalara katılmak istemediğini, duruşmada bizzat bulunarak savunma yapmak istediğini bildirdiği, bu nedenle yargılamanın sürüncemede kalmaması amacıyla sanığın sonraki duruşmada bizzat bulundurulmasına karar verildiği anlaşıldığından; sanığın halen Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunduğu ve Diyarbakır\'da bizzat bulundurulmasının kamu güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilmekle bu karardan vazgeçilmesine karar verilmiştir\" denildi.

BAŞKA KENTE NAKİL TALEBİ

Kararda, yargılamanın 4 celsedir devam ettiği ancak sanık savunmasının hâlâ alınamamış olduğu belirtilerek, Demirtaş\'ın SEGBİS duruşmalarına da katılmadığı ifade edildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

\"Sanığı sonraki duruşmalarda da SEGBİS aracılığıyla beyanının tespit edilemeyeceği; önceki celselerde SEGBİS aracılığıyla savunmasının tespitine karar verildiği halde, sanığın SEGBİS duruşmalarına ısrarla katılmadığı, bu nedenle bu yolla savunmasının alınamadığı da gözetilerek; sanık hakkında Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin dosyasında yapılan yargılama sonucunda davanın Diyarbakır\'da görülmesinin kamu güvenliği açısından tehlike oluşturabileceğinden davanın nakline karar verildiği hususu dikkate alınarak; sanığın yargılamasının Diyarbakır\'da yapılması halinde kamu güvenliği açısından tehlike yaratması ihtimaline binaen davanın naklinin değerlendirilmesi hususunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verildi.\"

Bugüne kadar davaya katılmayan Selahattin Demirtaş, SEGBİS aracılığıyla savunma yapmak istemediğini, duruşma salonunda bulunmak istediğini iletmişti. Demirtaş\'ın talebini kabul eden mahkeme, 6 Temmuz günü verdiği kararda, savunmasının alınabilmesi için sanığın mahkemeye getirilmesine karar verdi. Davayı kasıma erteleyen mahkeme, 13 Ekim\'de dava dosyası üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Demirtaş\'ın mahkemeye getirilmesi yönündeki kararın yerine getirilmediğini belirterek, bu karardan vazgeçilmesine hükmetti. Mahkeme, davanın nakli talebi sonuçlandıktan sonra Demirtaş\'ın mahkemeye getirilmesi talebinin yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

Nakil talebi ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderilen dava dosyası, buradan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü\'ne gönderilecek. İlgili tarafların görüşünün alınmasının ardından Yargıtay\'ın ilgili dairesi yargılamanın nerede yapılacağına karar verecek.