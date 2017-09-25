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Mahkeme; 'Demirtaş Segbis'le duruşmaya katılmazsa susma hakkını kullanmış sayılacak'

ELAZIĞ, (DHA)- DİYARBAKIR'da yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Elazığ'da açılan davanın duruşmasına devam edildi

25 Eylül 2017 18:50

ELAZIĞ, (DHA)- DİYARBAKIR\'da yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Elazığ\'da açılan davanın duruşmasına devam edildi. Mahkemede, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (Segbis) sistemi ile duruşmaya katılmak istemeyen Demirtaş için, \'Segbis sistemiyle savunmaya çıkmadığı takdirde susma hakkını kullanmış sayılacağına\'na ilişkin ara karar vererek duruşmayı erteledi.
Elazığ 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde, \'Terör örgütü propagandası yapmak ve suç ile suçluyu övmek\' iddiasıyla hakkında dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Demirtaş\'ın katılmadığı bugün yapılan duruşmada Mahkeme, Demirtaş\'ın avukatlarının 694 sayılı KHK\'de yer alan Segbis ile ilgili düzenlemenin Anayasaya aykırılık yönünde incelenmesi için Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebini reddetti.
SEGBİS\'E ÇIKMAZ İSE \'SUSMA HAKKINI KULLANMIŞ SAYILACAK\'
Mahkeme ayrıca \'Sanığın 694 sayılı KHK ile getirilen düzenleme dikkate alınarak ülkenin bulunduğu olağanüstü şartlar nedeniyle CMK\'nun 196 maddesi gereğince Segbis sistemiyle savunmasının alınmasına. Segbis sistemiyle savunmaya çıkmadığı takdirde susma hakkını kullanmış sayılacağına\' ilişkin karar verdi.
Mahkeme, önceki duruşmada Demirtaş\'ın duruşmaya Segbis yoluyla bağlanması için Edirne Cezaevine müzekkere yazmış, Demirtaş bunu kabul etmeyerek duruşmada bizzat bulunmak için dilekçe vermişti.
Mahkeme duruşmayı 13 Şubat 2018 tarihine erteledi.

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