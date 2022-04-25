Mahkeme, dava için Almanya'dan gelen Çiğdem Mater'i, 'kaçma şüphesi var' diyerek tutukladı

Gezi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezası verilen Çiğdem Mater'in duruşma için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Mahkeme, Mater'i 'kaçma şüphesi var' diyerek tutukladı.

Gezi Parkı Davası kapsamında yargılanan ve hakkında ‘kaçma şüphesi’yle tutuklama kararı verilen isimlerden biri olan belgesel yönetmeni ve gazeteci Çiğdem Mater’in duruşmalara katılmak için yurtdışından geldiği ortaya çıktı.

Mater’in avukatı Hürrem Sönmez, müvekkilinin bir proje kapsamında Almanya’da bulunduğunu ancak duruşmalara katılmak için ülkeye geri döndüğünü söyledi.

Bugün karar duruşması görülen Gezi Parkı Davası kapsamında iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, davadaki diğer isimler Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verildi.