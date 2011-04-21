Mahkeme daha önce vermeyi reddettiği belgeleri, hemen verdi!

T24 - Daha önce BDP’li bağımsız adaylardan istenen belgeleri vermeyen mahkemelerin dün, birkaç saat içerisinde karar vererek belgeleri vermelerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'yi krize sokan veto kararları için saat 10'da toplandı. Kurulun, 18 Nisan Pazartesi günü başvurularını iptal ettiği BDP'nin desteklediği bağımsız adaylar Leyla Zana, Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Hatip Dicle, Salih Yıldız, İsa Gürbüz için vereceği karar merakla bekleniyor.



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12 BAĞIMSIZ ADAYIN İPTAL GEREKÇELERİ



DEMİRTAŞ: BUGÜN DÜNDEN DAHA UMUTLUYUM



BDP’nin desteklediği 7 ismin de aralarında olduğu 12 bağımsız adayın başvurusunu hafta başında reddeden YSK, dün eski TCK’ya göre gerçekleştirdiği açığa çıkan bu kararından dönüş sinyali verdi. BDP’liler de dün YSK’ya, istenen nitelikte belgeleri sunarak itiraz başvurusu yaptı. Türkiye'yi pazartesi gününden beri kaosun eşiğine getiren veto kararlarına ilişkin düne kadar yaşanan gelişmeler şöyle:





Aday başvurularının karara bağlandığı 18 Nisan öncesi “yeni TCK’ya göre zaten yasaklı değilsiniz” diyerek istenen belgeleri vermeyen mahkemelerin, dün, birkaç saat içerisinde bu kararları vermesi ancak kararlarında da eski TCK’ya göre belge isteyen YSK’yı örtülü ifadelerle eleştirmesi dikkati çekti.



Belgelerin getirildiği saatte toplantıda olan YSK ilk olumlu adımı attı ve yasada ve seçim takviminde bulunmamasına rağmen karara yapılan itirazların kabul edilerek görüşülmesi gerektiğine hükmetti. YSK bu kararı “Siyasi partilere verilen hak bağımsızlara verilmezse eşitliğe aykırı olur” gerekçesiyle verdi. Kulislerde, YSK üyelerinin, özellikle eski TCK’ya göre belge istenmesine yönelik yorumları ve mahkeme kararlarındaki eleştirileri dikkatle incelediği, karardan dönüş eğilimi taşıdıkları konuşuldu. Bazı üyelerin, gelen belgelerin 200 sayılı genelgeyi karşıladığını, kararın düzeltilebileceğini ifade ettiği belirtildi.



1990’dan itibaren verdiği çeşitli kararlarda, aday incelemesi bittikten sonra gelen belgelerin kabul edilemeyeceği kararları bulunan YSK’nın, radikal bir dönüşle belgelerin ve itirazların kabul edilebileceği yönünde karar aldığı öğrenildi. Yazılı hale getirilmeyen kararla bugün getirilen belgelerin incelenmeye başlanacağı öğrenildi.





‘Sırayla değerlendiririz’



YSK Başkanı Ali Em de, itirazların süresinin bugün (dün) saat 17.00 itibariyle dolduğunu belirterek, geliş sırasına göre değerlendirme yapacaklarını bildirdi.





İşte son durum



YSK’ya itiraz başvurusu yapan BDP’lilerin son durumları şöyle:



SİİRT ADAYI GÜLTAN KIŞANAK: İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, memnu haklarının iadesine karar verdi. Avukatı, belgeyi YSK’ya sundu. Böylece, YSK’nın kabulü halinde Kışanak’ın adaylığının önünde engel kalmadı.



MERSİN ADAYI ERTUĞRUL KÜRKÇÜ: 1975 tarihli mahkumiyeti adaylığının kabul edilmemesine gerekçe gösteriliyordu. Uzun uğraşlardan ve “Böyle bir belgeye gerek yok, yeni TCK’ya göre zaten yasaklı değilsiniz” yönünde kararlara imza atan çok sayıda mahkemeyi dolaştıktan sonra adaylık başvurularının incelenmesinin son günü olan 18 Nisan’da memnu haklarının iadesine ilişkin belgeyi Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi’nden aldı ve YSK’ya sundu. Adaylığının önünde engel kalmadı.



DİYARBAKIR ADAYI LEYLA ZANA: Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, yasaklanmış haklarının bulunmadığının tespiti yönünde karar verdi.

DİYARBAKIR ADAYI HATİP DİCLE: Zana ile birebir aynı durumda bulunan Dicle için de aynı mahkemeden aynı karar verildi. YSK’nın kabulü halinde Zana ve Dicle’nin adaylığının önünde engel kalmadı.

İSTANBUL ADAYI SEBAHAT TUNCEL: YSK, 2007’de milletvekili seçilmeden önce aldığı 1,5 yıllık hapis cezasına ilişkin 5 yıllık erteleme süresinin dolmamasını kararına gerekçe gösterdi. Tuncel’in avukatı, 22 Temmuz 2007 seçiminden 19 gün önce Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‘na muhalefet suçundan verilen cezayla ilgili olarak İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Mahkeme ilgili kanunda yapılan değişiklikleri gözönünde bulundurarak, cezayı 6 ay hapse indirdi. Böylece, Tuncel, anayasanın 76. maddesinin aradığı 1 yılın altında cezaya mahkum olmak koşulunu karşıladı. Ancak mahkeme, bununla da yetinmedi. Geçen sürede yürürlüğe giren hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulaması Tuncel için de yaşama geçirildi. Böylece, Tuncel 5 yıllık deneme süresinden kurtuldu ve ceza almamış hale geldi, adaylığının önünde engel kalmadı.



HAKKÂRİ ADAYI SALİH YILDIZ: Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi’nin Temmuz 1981 tarihte verdiği 2 yıl hapis cezası nedeniyle adaylığı reddedilen Yıldız, 2002’de aldığı memnu hakların iadesi kararını YSK’ya sundu. Bu karara rağmen neden reddedildiği anlaşılamayan Yıldız’ın adaylığına da onay verilmesi bekleniyor .



ELAZIĞ ADAYI İSA GÜRBÜZ: 2004’te kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle para cezasına mahkum edilen, bu cezanın erteleme süresi bitmeden 2009’da suç ve suçluyu övdüğü iddiasıyla 1 ay hapis cezasına çarptırılan Gürbüz, paraya çevrilen bu cezayla eski cezasını ödedi. Yeni TCK’ya göre, kısıtlılık halinin bulunmadığını önü süren Gürbüz YSK’ya itiraz etti ancak başvurduğu mahkemeden istediği belgeyi alamadı. Gürbüz hakkındaki son sözü YSK söyleyecek .





