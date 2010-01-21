Mahkeme 'Dağlıca' kararını açıkladı

T24 - PKK'nın Dağlıca saldırısı sırasında kaçırılan, sonrasında askeri mahkemede yargılanan 8 askerle ilgili karar verildi.





Terör örgütü PKK üyelerinin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki askeri birliğe düzenlediği saldırı sırasında irtibat kesilen ve birliklerine dahil olduktan sonra Van Askeri Mahkemesinde yargılanan 8 askerle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı.



Van Askeri Mahkemesince, 18 Aralık 2009 tarihinde görülen son duruşmada, 8 askere verilen cezanın gerekçeli kararında, göğüs göğüse yaşanan, şehit ve yaralıların olduğu çatışma esnasında, er Ramazan Yüce'nin, teröristlerin ''teslim olun'' çağrısına uyarak, teröristlerin yanına doğru Kürtçe konuşarak yaklaştığı, orada bir süre görüştükten sonra üs bölgesindeki mevzilerde teröristlerle çatışan askeri personele hitaben de ''Arkadaşlar teslim olun, bunlar bize bir şey yapmazlar. Teslim olanlara bir şey yapılmayacaktır, bana herhangi bir şey yapmadılar'' dediği ve askerlerin de buna uyarak teslim olduğu ifade edildi.



Askeri Ceza Kanunu'nun 46/1 maddesi olan ''Vazife ve hizmette şahsi tehlike korkusu cezayı hafifletmez'' hükmüne yer verilen gerekçeli kararda, ''Olayın yaşanmasında diğer faktörlerin de etkisi bulunmakla birlikte, sanıkların üs bölgesindeki savunma görevlerini gereği gibi yerine getirmemiş olması şehit ve yaralı sayısında etkili olmuştur. Bu nedenle sanıkların sabit bulunan eylemleriyle, görevi ihmal suçunu işledikleri vicdani kanaatine ulaşılmıştır'' denildi.





'Teslim olmamaları gerekirdi'



Kurtuluş Savaşı'na atıfta bulunulan Van Askeri Mahkemesinin gerekçeli kararında, ayrıca şu ifadeler yer aldı:



''Şartlar her ne kadar olumsuz olursa olsun, açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca sanıkların şahsi tehlike korkusunu yenerek mücadelelerine devam etmeleri, silahlarını bırakarak teslim olmamaları gerektiği açıktır. Yakın tarihimizde daha da olumsuz şartlara rağmen atalarımızın hayatlarını feda ederek bu vatanı bizlere emanet etmiş olduklarını gözden uzak tutmamak gerekmektedir. Aksi takdirde, yani bu tür insani duyguları bahane ederek olaya yaklaşılması durumunda, askerlik mesleği ve dolayısıyla vatan savunmasının yapılamayacağı bir gerçektir. Nitekim olay esnasında da yaşanan olumsuz şartlara rağmen, üs bölgesinde görevli olan personel, 12 şehit, 17 yaralı olmasına rağmen canları pahasına çatışmaya devam etmiş, silahlarını bırakarak teslim olmamışlardır.''





'Askerleri itaatsizliğe teşvik' suçu



Mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan er Ramazan Yüce'nin, sabit bulunan eyleminin Askeri Ceza Kanunu'nun 58'inci maddesindeki atıf yoluyla askeri bir suç haline getirilmiş olan Türk Ceza Kanunu'nun 319'uncu maddesindeki 'askerleri itaatsizliğe teşvik' suçunu işlediği değerlendirilmiştir.''



Van Askeri Mahkemesinde 2 Şubat 2008'deki ilk duruşmada tahliye edilen, 18 Aralık 2009 tarihindeki son duruşmada ise sanıklardan er Ramazan Yüce 'alenen askerleri itaatsizliğe teşvik' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına, Uzman Çavuş Halis Çağan'ın 'görevi ihmal' suçundan 1 yıl 8 ay, erler Fuat Başoda, İlhami Demir, İrfan Beyaz, Mehmet Şenkul, Fatih Atakul ve Özhan Şabanoğlu'nun da aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.