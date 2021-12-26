Mahkeme, çocuğa cinsel istismardan yargılanan sanığın tutuklanması talebini reddetti

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde C.K.'nın 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmesi üzerine Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaa vererek, sanık C.K.’nın tutuklanmasını talep etti. Tutuklanma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Duruşma 17 Şubat’a ertelendi.

BirGün gazetesinden Berkay Sağol'un haberine göre, sanık C.K. hakkında düzenlenen iddianamede, 12 yaşını tamamlamamış çocuğa yönelik sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçunu oluşturduğu ve sanığın bu eylemleri değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla kez işleyerek zincirleme şekilde oluşturduğu için cezalandırılması talep edildi. Mahkeme ise sanık C.K.’nin tutuklama talebini reddederek, adli kontrol şartlarının devamına karar verdi.

Avukat Volkan Berber, tahliye kararını yanlış bulduklarını ve sanığın cezalandırılması için mücadele edeceklerini kaydetti:

“Aynı köyde yaşadıkları bakkal tarafından defalarca sistematik bir biçimde istismara uğrayan çocuğumuzun ikinci duruşması görüldü. İlk celse sanık tahliye edilmişti. Bu tahliye kararını çok yanlış buluyoruz. Zira mağdur ve ailesi ile sanık aynı köyde deyim yerindeyse dip dibe yaşamaktadırlar bu sebeple sanığın mağdura ve ailesine baskı kurma ihtimali kuvvetle muhtemel olduğu gibi mağdurun travmasını çok daha arttıracaktır. Görülen duruşmada ise iddia makamı sanığın zincirleme istismar suçundan cezalandırılmasını istedi. Biz de sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep ettik. Tutuklama talebimiz yine reddedildi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak istismara uğrayan çocuklarımızın her zaman yanında olacağız” dedi.