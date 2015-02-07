Mahkeme, çiğ köfte partisini örgütsel eylem saydı!

Balıkesir’de, 14 üniversite öğrencisinin KCK üyeliği iddiasıyla yargılandığı ve çiğ köfte partisinin delil sayıldığı davada 10 öğrenci, altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, “Bu çiğ köfte partileri örgütsel” dedi. Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iki yıl süren yargılamayı geçen hafta sonuçlandırdı. Mahkeme öğrencilerin örgütsel yapı içerisinde bulunduklarını belirterek, öğrenciler hakkında çeşitli oranlarda ceza verdi. Taraf gazetesinden Aysun Yazıcı’nın haberine göre, avukatlar duruşmada, delil olarak gösterilen çiğ köfte partisi ve piknikleri, öğrencilerin stres atmak için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Örgüt üyeliği ve yöneticilik

Öğrenciler, “terör örgütü üyesi” oldukları gerekçesiyle altı yıl üç ay hapisle cezalandırıldı. Öğrencilerden altısı “terör örgütü propagandası” yapmaktan 10 ay hapis cezası alırken, mahkeme bu suçtan “Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” kararı verildi. Öğrencilerin dördü hakkında ise örgütsel toplantılara katıldıkları gerekçesiyle bir yıl hapis cezası verildi. Bu ceza hakkında da erteleme kararı verildi.

İddianameye göre şifre mayonezmiş

KCK üyeliği iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencilerinin çiğ köfte partisi ise iddianameye “örgüt toplantısı”, mayonez ise “şifre” olarak girmişti. İddianamede öğrencilerin sık sık bir araya gelip çiğ köfte partisi yaptığı belirtilerek “Bu çiğ köfte partileri örgütsel amaçlıdır” denmişti.

Halepçe, Uludere anmaları delil

Bursa Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, öğrencilerin KCK talimatıyla faaliyetlerde bulundukları iddia ediliyordu. İddianamede, “Halepçe ve Uludure katliamını, 8 Mart Kadınlar Günü’nde kadına yönelik şiddeti ve Sivas olaylarındaki zaman aşımını protesto etmek” suç delili olarak yer alıyordu. Yargılamanın başında, yedisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yedisi tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede öğrenciler “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve zincirleme biçimde terör örgütü propagandası” yapmakla suçlanıyordu.