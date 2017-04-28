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Mahkeme CHP'li milletvekiline hakarete ceza vermedi

"Hâkim verdiği kararla nefret söylemine açıkça vize vermiştir"

28 Nisan 2017 11:34

CHP Milletvekili Selina Doğan'a Facebook’tan, "Kahpesiniz; Fatih’in torunları öldü mü sandınız kahpeler" diyen İbrahim Kaplan'a mahkeme hakarette bulunduğuna ancak cezaya yer olmadığına karar verdi. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Milletvekili Selina Doğan’a, Facebook’tan “Kahpesiniz; Ermeninin Bizansın uşaklığını alenen yapmaktasınız. Bizans’ın torunları yaşıyor da Fatih’in torunları öldü mü sandınız kahpeler” diye yorum yapan İbrahim Kaplan’ın bu paylaşımını ‘hakareHkt’ saymasına rağmen sanığa ceza vermedi.

Mahkeme, Ermeni asıllı Selina Doğan’ın söz konusu hakaretten sonra attığı bir tweet’i, “haksız fiil” kabul etti ve olayda karşılıklı hakaret olduğuna hükmetti.

Hâkim, Doğan’ı Ankara Güvenpark’taki patlama nedeniyle “devleti sorumlu gördüğü” için de suçladı.

Kararı istinafta temyiz edeceğini açıklayan Doğan, Hürriyet’e, “Hâkim verdiği kararla nefret söylemine açıkça vize vermiştir. Hem hakarete uğruyorum hem mahkûm ediliyorum” dedi.

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