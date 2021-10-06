Mahkeme, çalıştığı Tesla fabrikasında ırkçı tacize uğrayan işçiye 137 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi

T24 Dış Haberler

ABD'nin California eyaletinde federal mahkeme, Tesla şirketinin Fremont'ta bir fabrikada çalışırken ırkçı tacize maruz kaldığını söyleyen eski bir siyah çalışanına 137 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

2015 ve 2016 yıllarında fabrikada çalışan Owen Diaz, fabrikada istismara uğradığını ve günlük olarak kendine ırkçı sıfatlar takıldığını ifade etti. Diaz ayrıca fabrika çalışanlarının binanın etrafına gamalı haçlar ve diğer ırkçı semboller çizdiğini dile getirdi.

Diaz'ın avukatı Lawrance A Organ, mahkemenin verdiği karara göre Tesla'nın eski çalışanına 136.9 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ifade etti.

New York Times'a konuşan Diaz, ''Bu noktaya gelmek 4 uzun yıl sürdü. Omuzlarımdan büyük bir yük kalkmış gibi hissediyorum'' ifadelerini kullandı.

California Sivil Haklar Grubu'nun bir parçası olan Organ, ''ABD'deki en zengin şirketlerinden birinin fabrikalarında siyah insanların yaşadığı korkunç çalışma şartlarıyla yüzleşmek zorunda kalması müthiş bir şey'' dedi.

İddianamede, ''Tesla dışarıdan ilerici bir şirket gibi gözükse de içeride gerici olduğu, siyah çalışanların küçük düşürüldüğü'' belirtilmiş ve Diaz müdürlerinin, karşı karşıya kaldığı müdahaleyi durduramadığını ifade etmişti.

Tesla, elde mahkemenin aldığı kararı haklı gösterecek olgular olmadığını ifade etti.