Mahkeme bıraktı, Albay kafasına sıktı

Tek seferde en fazla 3 infaz mümkündü



Abdülkadir Aygan, JİTEM cinayetlerini anlatmaya devam ediyor... "Sağlık-Sen'den Necati Aydın, Mehmet Ay ve Ramazan Keskin DGM'ye çıkıp serbest kaldı. Kırca bize 'Onları alıp gelin' dedi. Mahkeme kapısından alıp getirdik."Taraf gazetesinin haberine göre Aygan, üç gencin önce JİTEM’e götürülüp sorgulandığını söyledi, ardından da Silvan yolunda bir boş araziye götürüldüler. Aygan şöyle konuştu: Yan yana dizip gözlerini, ellerini bağladık. (Geçen hafta intihar eden, JİTEM Grup Komutanlığı yapan emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca) hepsine diz çöktürüp başlarından vurarak tek tek infaz etti.JİTEM itirafçısının cinayetlerle ilgili verdiği ayrıntılar daha da dehşet verici: Bir seferde en çok üç kişiyi infaz edebiliyorduk. Çünkü elde bir Toros araba vardı. Ona da bizi saymazsan, içine, bagajına en fazla üç kişi sığardı.Aygan’a göre bölgede istediği gibi cinayet işleyen JİTEM’le polis ve savcılar arasında arasında büyük bir anlaşmazlık vardı. JİTEM kaldırıp infaz ediyor, hesabı polisten, savcılardan soruluyordu. Ama seslerini çıkartamıyorlardı.