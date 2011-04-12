Mahkeme bırakmazsa Meclis'e giremezler

T24 - Milletvekilliğine aday gösterilen başta Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Engin Alan gibi Ergenekon ve Balyoz tutukluları, yargılandıkları mahkeme takdir hakkını kullanırsa Meclis'e girebilecek.

CHP, Ergenekon tutuklusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı Zonguldak, gazeteci Mustafa Balbay’ı İzmir, eski ATO Başkanı Sinan Aygün’ü Ankara’dan aday gösterirken, emekli Korgeneral Engin Alan da MHP’nin İstanbul 1. Bölge 1. sıra adayı oldu.

YSK’ya verilen listelere göre, Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan ve 8’i Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan toplam 9 sanık, genel seçimlere katılacak.

CHP’den milletvekili aday adayı olmak için başvuran Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Tuncay Özkan, liste dışı kaldı. Özkan, seçimlere bağımsız girecek. “Devrimci Karargah” ve “Ergenekon” soruşturmalarından tutuklu olan Hanefi Avcı ise İstanbul 3. Bölge’den bağımsız milletvekili adayı oldu.

CHP, Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı Zonguldak 1. sıra, gazeteci yazar Mustafa Balbay’ı İzmir’den aday gösterirken, tutuksuz sanıklardan eski ATO Başkanı Aygün Ankara 2. Bölge 3. sıra adayı yapıldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, MHP, Balyoz davasının tutuklu sanıklarından emekli Korgeneral Engin Alan’ı İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday yaptı. Ergenekon ve Balyoz davalarının tutuklu sanıklarından emekli Orgeneral Çetin Doğan İstanbul , emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur Antalya ve İP Genel Başkanı Doğu Perinçek İzmir 2. Bölge’den Cumhuriyet Güçbirliği çatısı altında bağımsız olarak seçimlere katılacak.

BDP’nin açıklanan bağımsız aday listelerinde de tutuklu sanıklar yer aldı. KCK davasından tutuklu Hatip Dicle Diyarbakır’dan, Faysal Sarıyıldız Şırnak’tan, İbrahim Ayhan Şanlıurfa’dan, Kemal Aktaş Van’dan, Selma Irmak Şırnak’tan ve Gülseren Yıldırım Mardin’den aday gösterildi.

Tutuklu sanıklarının vekil seçilmeleri halinde, önemli bir hukuki tartışma başlayacak. 2007 seçimlerinde BDP’den bağımsız milletvekili seçilen Sebahat Tuncel, yargılandığı mahkemenin takdir hakkını kullanarak tahliyesi sonrasında Meclis’te yemin etmişti. Anayasa’nın 14. maddesinin yasama dokunulmazlığı kapsamında olmadığına karar veren mahkeme, Tuncel’i tutuksuz olarak yargılamaya devam etmişti.

Tutuklu Ergenekon ve Balyoz davası sanıkları için de terör suçundan yargılanmalarını nedeniyle milletvekili seçilmeleri halinde 14. madde uygulanacak. Bu durumda mahkemenin milletvekili seçildikleri için bu isimleri tahliye etme zorunluluğu olmayacak. Mahkeme, bu konuda takdir yetkisini kullanacak.





