Mahkeme, bıçaklanan kadının tayt giymesini tahrik saydı

Erzurum’da 32 yaşındaki Turgay K., boşanma davası süren eşi 31 yaşındaki Diba K.’yı bir akaryakıt istasyonunda A.P.’ye ait otomobilin içinde gördü. Otomobile binen Turgay K., Diba K ile tartışmaya başladı ve kadını sırtından bıçakladı. Turgay K. tutuklu yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme gerekçeli kararında, Diba K.’nın otomobilde ’hafif yana yatmış vaziyette oturmasını’ ve ’tayt giymiş olmasını’ tahrik saydı.

Hümeyra Pardeli’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, boşanma davası nedeniyle aralarında sorun bulunan Turgay K., eşinin olduğu otomobile bindi ve hareket ettikten sonra sürücü A.P.’den araçtan inmesini istedi. Ön koltukta oturan Turgay K. arka koltukta oturan Diba K.’nın yanına geçti ve konuşma sırasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası otomobilden çıkmak isteyen Diba K.’yı kocası saçından tutarak içeriye çekti ve sırtından bıçakla yaraladı. Bunun üzerine dışarıda bekleyen A.P. polis ile Diba K.’nın kardeşlerini arayarak yardım istedi. Diba K. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Turgay K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘Makyaj yapıp açık saçık giyiniyordu’

‘Eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Turgay K., 2010 yılında tanıştıkları eşi ile aile yaşantılarının birbirine ters olduğunu söyledi. Buna rağmen Diba K.’ya aşık olduğunu ve evlendiğini belirten Turgay K., "Evlenmeden önce eşimden kapanmasını istedim o da kabul etti. Çalışmasını istemiyordum, ancak evlendikten sonra beni ikna etti ve çalışmaya başladı. Makyaj yapıp, açık saçık giyiniyordu. Cep telefonu benim yanımdayken sürekli sessizdeydi. Kendi başına buyruk yaşamak istiyordu.

‘Yayılmış biçimde taytlı oturuyordu’

2.5 yıldır süren boşanma davamız bir türlü sonuçlanamadı. Kafelere gidip, açık saçık giyindiğini görünce ‘Turgay bir daha olmayacak’ diyordu. Bana boşanmayacağını, beni süründüreceğini söylüyordu. Facebook’ta eşimin A.P.’ye ait otomobilde çekilmiş fotoğrafları vardı. Olay günü yine A.P.nin otomobilinde görünce boşanana kadar böyle şeyler yapmamasını söylemek istedim. Arka tarafta yayılmış bir şekilde taytlı oturuyordu. Giyimine kuşamına dikkat etmesini istedim. Bana ’Şerefsiz, sen adam mısın, eşyanın peşine düşmüşsün’ dedi. Korkutma amaçlı ’benden boşansın’ diye meyve bıçağı ile canını acıtmak istedim" diye konuştu.

‘Senden sonra sıra ailene gelecek’

A.P.’nin 14 yıllık arkadaşı olduğunu ve otomobile kız kardeşi Kübra K.’yı ders çalıştırmak için bindiklerini anlatan Diba K. ise kocasının güvenini sarsacak hiçbirşey yapmadığını söyledi. Kız kardeşi Kübra K.’yı erkek kardeşi Murat K.’nın almaya gittiğini bu nedenle A.P. ile otomobilde yalnız olduklarını aktaran Diba K., "Söylediği gibi açık saçık giyinmiyordum. Otomobile binince ’Neden beni terk ettin, neden benden boşandın’ diyerek bıçakladı. ’Seni öldüreceğimi söylemiştim, senden sonra sıra ailene gelecek’ dedi. Şikayetçiyim en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

‘Yan yatmış vaziyette ve tayt giymiş’

Mahkeme heyetinin hazırladığı gerekçeli kararda, Turgay K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği, ancak eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve kullanılan silahın elverişsizliği nedeniyle TCK’nın 35/2 maddesi uyarınca indirilerek takdiren 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılması talep edildiği vurgulandı. Kararda, etrafta değişik kızlarla sürekli gezdiği iddia edilen ve camlarına film kaplatması nedeniyle içeride kimsenin olup olmadığı belli olmayan otomobilin sahibi A.P. ile Diba K.’nın çok rahat görüldüğü iddiasına yer verildi. Diba K.’nın A.P.’nin otomobilinde hafif yana yatmış vaziyette oturması, tayt giymiş olması, sanığın ise bu şekilde görünce "Bu ne biçim giysi, üstüne başına bak" deyince tartışma başladığı belirtildi. Tartışma sırasında Diba K.’nın kocasına "Ben o... isem sen de p.....n" dediğine dikkat çekilerek A.P. ile aynı otomobilde bulunması nedeniyle kuşku yarattığı ve tahrik oluşturduğundan dolayı cezada indirim yapıldığı ifade edildi. Mahkeme heyeti Turgay K.’yı eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.