Mahkeme belgeleri: Sette görüntü yönetmenini vuran Baldwin'e dolu silah verilmiş ve güvenli olduğu söylenmiş

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Mahkeme kayıtlarına göre Alec Baldwin'in sette yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesine sebep olan silah, kendisine olaydan çok kısa süre önce "güvenli olduğu söylenerek" yardımcı yönetmenlerden biri tarafından beriltildi.

Santa Fe Mahkemesi'nin arama emrine göre yönetmen yardımcısı kuru sıkı olduğu düşünülen silahta gerçek mermiler olduğunu bilmiyordu.

Arama emri cuma günü dedektiflerin olay yerini inceleyebilmesi için çıkarıldı. Polisin Baldwin'in kanlı kostümünü ve ateşlenen silahı kanıt olarak aldığı belirtildi.

Dedektifler, 19. yüzyılda geçen vahşi batı filmi 'Rust'ın çekimlerinde kullanılan diğer silah ve mermileri de aldıklarını bildirdi.

ABD’li film yıldızı Baldwin olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, film çekimlerinde kullandığı silahla istemeden neden olduğu trajedi nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Hutchins’in eşi, oğulları ve onu tanıyan, seven herkes adına derin üzüntü içinde olduğunu vurgulayan Baldwin, olaya ilişkin soruşturmada kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını belirtti. Baldwin, Hutchins’in eşiyle de temas halinde olduğu ve destek teklif ettiğinin altını çizerek, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine neden olan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok" dedi.

Olayda silahın kaç defa ateşlendiği bilinmiyor. Hutchins silah ateşlenince göğsünden vurulduktan sonra arkasındaki yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.