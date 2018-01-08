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Mahkeme başkanını tehdit eden FETÖ sanığına soruşturma başlatıldı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ 2

08 Ocak 2018 22:23

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, FETÖ/PDY\'ye üye olma suçlamasıyla yargılanan Murat Koyun, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından mahkeme başkanını, \"Bu ülkeye bir gün demokrasi ve hukuk geldiğinde bunun hesabını burada vereceksiniz. Sizin yüzünüze tüküreceğim\" diyerek tehdit eden sanık hakkında soruşturma açıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan ve meslekten ihraç edilen mühendis Murat Koyun, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandı. Hakkında \'Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından\' dava açılan Murat Koyun, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyetinin kararı açıklamasının ardından Murat Koyun, Mahkeme Başkanı Muhiddin Paça\'ya hakaret edip, tehdit etti. Mahkeme Başkanı Muhiddin Paça\'ya sanık sandalyesini gösteren Murat Koyun, \"Sayın Başkan, bu cezayı ben almadım. Siz bu cezayı kendinize verdiniz. Bu ülkeye bir gün demokrasi ve hukuk geldiğinde bunun hesabını burada vereceksiniz. Ben de o gün bu duruşma salonunda olacağım, sizin yüzünüze tüküreceğim\" dedi.
Tutuklu sanık Koyun askerler tarafından salondan çıkarılırken, Mahkeme Başkanı Paça, sanık hakkında tutanak tutturarak soruşturma başlattı.

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