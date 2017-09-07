Mahkeme Başkanı'ndan Sebahat Tuncel'e SEGBİS tepkisi: Gelip orada oturacak

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, \'Terör örgütü propagandası yapmak\', \'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek\' suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına, SEGBİS sistemi ile katılmak istemediği için, Silivri Cezaevi\'ndeki SEGBİS odasına gelmedi. Tuncel\'in SEGBİS odasına gelmemesine tepki gösteren mahkeme başkanı, \"Olur mu böyle şey. Gelip orada oturacak. Katılıp katılmayacağına biz karar vereceğiz\" dedi. Duruşma sonunda, sanığın cezaevindeki SEGBİS odasına gidip gitmeme durumunun kendi isteği kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten mahkeme, bir sonraki duruşmada Tuncel\'in mutlaka SEGBİS odasında hazır bulundurulmasının ihtar edilmesine karar verdi.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel\'in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı\'nın gözaltına alınmasını protesto etmek için 25 Ekim 2016 günü düzenlenen protesto eylemeni katıldığı için \'Terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek\' iddialarıyla 1.5- 9.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Silivri Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Sebahat Tuncel, SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılmaya kabul etmediği için, Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya katılmadı. Duruşma salonundan Silivri Cezaevi\'ne yapılan bağlantıda, SEGBİS kamerasına çıkan cezaevi personeli, Tuncel\'in SEGBİS odasına gelmediğini ve SEGBİS ile duruşmaya katılmayacağına dair dilekçe verdiğini söyledi. Tuncel\'in duruşmaya katılmamasına tepki gösteren mahkeme başkanı, \"Olur mu böyle şey. Gelip orada oturacak. Katılıp katılmayacağına biz karar vereceğiz\" dedi.

MAHKEME:MUTLAKA SEGBİS ODASINDA HAZIR BULUNSUN

Duruşmada daha sonra söz alan Tuncel\'in avukatları Şivan Cemil Özen ve Cemile Turhallı Balsak, bu davanın Tuncel\'in tutuklu yargılandığı ve güvenlik gerekçesiyle Malatya\'ya nakledilen dava ile birleştirilmesini istedi. Ara kararlarını açıklayan mahkeme, Tuncel\'in gelecek celse cezaevindeki SEGBİS odasında mutlaka hazır bsulundurulması için Silivri Cezaevi\'ne talimat yazılmasına hükmetti. Kararda, cezaevinde bulunan sanığın SEGBİS odasına gidip gitmeme durumunun kendi isteği kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten mahkeme, Tuncel\'in mutlaka SEGBİS odasında hazır bulundurulması gerektiğinin ihtar edilmesine karar verdi. Duruşma Ocak ayına ertelendi.