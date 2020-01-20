Mahkeme başkanından sanığa: Sırıtmadan savunma yap be adam!

2019 yılının Mart ayında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda tutuklanan "Döner Kardeşler" isimli suç örgütü üyeleri hakkında 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle iddianame düzenlenip dava açıldı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanan davaya 12 tutuklu, 16 tutuksuz sanık ile müştekiler hazır bulundu.

Zorla kadın iç çamaşırı giydirildi iddiası

Duruşmada örgütün üyesi olan ve örgüt lideri Emirhan Döner tarafından zorla kadın iç çamaşırı giydirilip videosunun çekildiğini iddia eden Yunus Tatlı, topluluğu internetten bulduğunu iddia ederek, “Emirhan Döner bana vatansever olduğunu, uyuşturucuya karşı olduğunu söyledi. Onun talimatıyla silah taşımaya başladım. Evinde cinayet toplantıları yapıldı. Kullanıldığımı fark edince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gidip şikayette bulundum” dedi.



Mahkeme başkanının Bahri Örnek ile Dönerler arasındaki husumeti sorması üzerine sanık Güreler, "Emirhan Döner'in anlattığına göre Bahri Örnek FETÖ'cüleri kaçıran kişiydi. Sorunları neydi hala çözemiyorum. Galiba aralarında bir para sorunu vardı" dedi.

"Maaşallah hırsızlık ile başlamışsın"

Sanığın sabıka kaydını inceleyen mahkeme başkanı, "Maşallah hırsızlık ile başlamışsın" dedi.



Sanık Güreler tepki göstererek, "Ona hırsızlık demesek başkanım. Ben hırsız değilim" dedi. Sanığın savunmasının devamında gülmesi üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulunarak, "Sırıtmadan savunma yap be adam" dedi.



Mahkeme başkanı, sanık savunmalarıyla devam etmek üzere duruşmayı erteledi.



Emirhan ve Turhan Döner’in aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma’, ‘silahla kasten yaralamaya azmettirme’, ‘hakaret’, ‘tefecilik’, ‘tehdit’, ‘birden fazla kişi ile yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘şantaj’, ‘örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme’ ve ‘suç üstlenme’ suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar farklı oranlarda hapisleri talep edilmişti. (İHA)