Mahkeme başkanından firari FETÖ üyelerine: Vatansız kalmak en büyük ceza

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da, 13\'ü tutuklu, 32 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında, 2 sanık tahliye edildi. Duruşmada mahkeme başkanı, firari sanıklar için “Vatansız kalmak, en büyük cezadır” dedi.

Çorum’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar kapsamında 13’ü tutuklu, 32 sanık hakkında \'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\' ve \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlarından 5 yıl ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında, örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ve üst yöneticileri oldukları iddia edilen sanıklar, hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından sanık ve avukatlara söz verildi. Tutuklu sanıklar, yaklaşık 18 aydır cezaevinde olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti.

MAHKEME BAŞKANININ SÖZLERİ DAMGA VURDU

Duruşmada sanık avukatlarından Bülent Diken, müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu dile getirerek, tahliye edilmesini istedi. Aynı davada yargılanan birçok sanığın yurt dışına kaçtığını ifade eden avukat Bülent Diken, “Aynı suçtan yargılanan bazı sanıklar burada değil. Yüksek miktarda parayla, darbe girişiminden önce yurt dışına kaçtıkları söyleniyor. Üstelik firari durumdaki o kişilerin yapının en üst noktasındaki yöneticiler olduğu iddia ediliyor. Benim müvekkillerim, haklarında birçok beyan bulunan ve çok fazla parayla yurt dışına kaçtıkları öne sürülen o kişilerle aynı suçtan yargılanıyor. Belki firari o kişiler bir daha ülkeye gelmeyecek ve hiç ceza almayacak” dedi.

Avukat Diken’in bu sözleri üzerine mahkeme başkanı Atilla Arıkan, “Vatansız kalmak en büyük cezadır. Biz şu anda bu salonda bulunan sanıklarla ilgili yargılama yapıyoruz. Firari durumdaki sanıklar da yakalanırsa, onlar da bu salonda yargılanacaktır. Firari durumdaki sanıklarla ilgili şu an için yapacak birşeyimiz yok” diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hüseyin Bostancı ile Üzeyir Emir’in sabit suç delilleri toplandığından ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol kararıyla tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verdi. Duruşma, 23 Şubat 2018’e ertelendi.

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