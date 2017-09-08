Mahkeme başkanından darbeci binbaşıya: "Düzgün konuş" (3)

DURUŞMADA GERGİNLİK SÜRÜYOR

Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki savunmasına devam eden binbaşı Şükrü Seymen, savcının lehte ve aleyhte delil toplamak zorunda olduğunu belirterek, \"Kimsenin kişilik haklarını saygısızlık yapmıyorum. Radar kayıtlarına göre helikopter yok. Suikasttan yargılanmamam gerekiyor. İddianamede benimle ilgili lehime olan hangi delil var? MASE raporları size usulsüz bir şekilde gönderilmiş. Hava radarları araştırılmamış\" dedi.

Sanık binbaşı Seymen\'in iddia makamına yönelik bu sözleri savcı Ali Cenk Düzgün\'ün tepkisine neden oldu. Savcı Ali Cenk Düzgün, \"Şükrü Seymen, sabırlı bir şekilde dinle. Radar kayıtlarına göre tanımsız üç adet hava aracı görünüyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen bu araçların varış ve kalkış noktaları tespit edilememiştir. Hava radarlarının araştırılmadığı yönündeki iddia doğru değil. Her türlü şeyi söyleyeceksin de ben sana cevap vermeyecek miyim\" dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ da, \"İtham boyutunda eleştiriler yapamazsın. İddia makamını suçladığın durumda, cumhuriyet savcısı cevap verme yetkisine sahiptir\" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIK GENERALE UYARI

Söz almadan ayağa kalkan sanık Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş de \"Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahkemenizi yanıltıyor\" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Baştoğ, \"Sönmezateş, söz vermeden bir daha konuşursan seni duruşmadan atarım\" diyerek, uyardı.

MASE NEDİR?

MASE, Multi Aegis Site Emulator\'un kısaltmasıdır. NATO hava savunma ve gözetleme birimleri tarafından farklı radar sensörlerden gelen bilginin işlenmesi ve dijital ortamda teşhiri ilkesine dayanır.