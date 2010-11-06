Mahkeme başkanı Özkan ve Balbay'ı tahliye ediyordu ama...

T24 - İkinci Ergenekon davasının 92'inci duruşması sona erdi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, aralarında Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da bulunduğu 25 sanığın tahliye edilmesi yönünde oy kullanmasına rağmen Mahkeme heyeti, 30 sanığın da tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.

Duruşma 8 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

Duruşmaya verilen aranın ardından Savcı Mehmet Ali Pekgüzel taleplere ilişkin mütaalasını verdi. Pekgüzel avukat Dilek Helvacı'nın beyanlarıyla ilgili Haberal hakkında adli makamlardan gizlendiği iddia olunan bir sağlık raporunun bulunduğundan basında yer almasının ardından haberdar olduklarını belirtti.



Mahkemenin, müzekkeresinin ardından gelen bu sağlık raporu üzerine, adli makamlardan gizlediği iddia edilen kamu görevlileri hakkında talepte bulunduklarını ifade eden Pekgüzel, "Bir mahkemede derdest halde bulunan bir dava hakkında başka bir mahkemenin nihai karar vermesinin yargılamaya etki edip etmeyeceğinin konuşulmadığı yerde bizim talebimizin başka bir yargılamayı etkilemeye yönelik olmadığı açıktır" dedi.

Pekgüzel ayrıca, Tutuklu sanık Osman Gürbüz'ün talebi üzerine, gizli tanık "Kıskaç"ın tehdide uğramasını içeren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen belgelerin kendisine verilmesi talebinin kabul edilmesini istedi. Pekgüzel, ancak gizli tanığın kimliğinin açığa çıkmaması için gerekli önlemlerin alınmasını da talep etti.

Pekgüzel emekli Albay Arif Doğan ile ilgili, savunması sırasında mahkemeye ambulansla getirilmesi ve savunmasında kardiyolog doktor bulundurulmasını istedi. Savcı Pekgüzel. tutuklu sanıklar Hüdai Ünlüer ve Muzaffer Öztürk'ün tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Savcı Pekgüle'in mütaalasının ardından duruşmaya tekrar ara verildi. Aranın ardından üye hakim Sedat Sami Halışoğlu mahkeme heyeti tarafından alınan ara kararları açıkladı. Buna göre, sanık ve avukatların taleplerinin celse arası değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, 30 sanığın da tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi. Duruşma 8 Kasım Pazartesi gününe ertelendi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, aralarında Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da bulunduğu 25 sanığın tahliye edilmesi yönünde oy kullandı.

