Mahkeme Başkanı: O anlık bir şeydi

Kamuoyunda “Ergenekon Davası” olarak bilinen ve Silivri’de gerçekleştirilen duruşmaya, bir avukatın telefonlarının dinlendiği iddiası üzerine Mahkeme Başkanı Köksal Şengün’ün “Hakimin dinlenmediğini kim iddia edebilir ki” sözleri ve bunun alkışlanması damgasını vurdu. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



“Yasadışı olarak dinlendiğime ilişkin herhangi bir şey duysam, bunu mahkeme salonunda açıklamam ve hemen ilgili mercilere bildiririm. Benim orada, orada açıklamam, tamamen o andaki konuşmanın karşılığıydı.”



“Herkesin konuştuğu konu”



Telefon konuşmalarının dinlendiği, izlendiği iddialarının gündemden hiç düşmediğini kaydeden 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün, “Kamuoyunda herkesin hemen her ortamda konuştuğu konuların başında telefonların dinlendiği iddiaları geliyor. Telefonla konuşurken herkes bir şeyler duyuyor. Bu konuda toplumda büyük bir rahatsızlık var. Ben duruşma salonunda, telefonların dinlendiğine ilişkin şikayet gelince orada özel durumumu değil, genel olarak düşüncelerimi ortaya koydum. Söyledim konu Türkiye’nin sorunu. Bu sorun dile getirilmesi üzenine ben de ‘hakimin dinlenmediğini kim iddia edebilir ki’ diye karşılık verdim” dedi.



“Bu şekilde haber olmamdan rahatsız oldum”



Telefon dinleme ile ilgili sözlerinin televizyonlarda ilk haber, gazetelerde manşete çıkmasından rahatsız olduğunu kaydeden Köksal Şengün, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ben, sözlerimin o kadar büyük haber olacağı aklımdan bile geçmemişti. Haber olmak, ya da haber üretme gibi bir şeye girmem, öyle bir arzum da asla olmaz. Bu şekilde gazetelere geçmem bile beni rahatsız etti. Ama herkes tarafından bilinen, her ortamda konuşulan, artık olağan konuşmalara ben de parmak basmış oldum.”



“Bu konuya kim parmak basmadı ki”



Telefonların dinlenmesi konusundaki sözleriyle önemli bir konuya parmak bastığının hatırlatılması üzerine Şengün şunları söyledi:

“Bu konuya kamuoyunda kim parmak basmadı, kim konuşmadı ki? Yasadışı telefon dinleme ya da ortam dinlemesi konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de dile getiriliyor. Yasadışı dinlemele karşı TBMM’de komisyonlar kuruldu. Bu konu her zaman TBMM’de konuşuluyor.”