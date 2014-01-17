T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahkeme Başkanı Diken'den Sabah'a suç duyurusu

10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Ömer Diken, Sabah gazetesinde hakkında çıkan haberlerle ilgili suç duyurusunda bulundu

17 Ocak 2014 18:19

Balyoz davasına da bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Ömer Diken, Sabah gazetesinde hakkında çıkan haberlerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Diken, söz konusu haberlerle kendisine hakaret edildiğini ve hedef gösterildiğini kaydetti.

CİHAN Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Başkan Ömer Diken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iki dilekçe verdi. Dilekçede, söz konusu gazetede fotoğrafı da basılarak yer alan haberde, görev yaptığı 10 ve 13. ağır ceza mahkemelerinde ve nöbetçi hakim olarak verdiği kararlar belirtilerek terör örgütlerine hedef gösterildiğini kaydetti.

Aynı gazetede ‘Paralel yargının iki adresi var’ başlıklı haberde verdiği kararların taraflı olduğunun ileri sürüldüğünü hatırlattı. Bir takım yasa dışı oluşumların üyesi olduğu yönünde algılar oluşturulmaya çalışılarak görevi nedeniyle hakarette bulunulduğunu belirtti.

Diken, her iki suçlama yönünden söz konusu gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü ve haberi yapan muhabir hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

 

ETİKETLER

mahkemeömer dikensuç duyurususabah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24