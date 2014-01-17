Mahkeme Başkanı Diken'den Sabah'a suç duyurusu

Balyoz davasına da bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Ömer Diken, Sabah gazetesinde hakkında çıkan haberlerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Diken, söz konusu haberlerle kendisine hakaret edildiğini ve hedef gösterildiğini kaydetti.

CİHAN Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Başkan Ömer Diken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iki dilekçe verdi. Dilekçede, söz konusu gazetede fotoğrafı da basılarak yer alan haberde, görev yaptığı 10 ve 13. ağır ceza mahkemelerinde ve nöbetçi hakim olarak verdiği kararlar belirtilerek terör örgütlerine hedef gösterildiğini kaydetti.

Aynı gazetede ‘Paralel yargının iki adresi var’ başlıklı haberde verdiği kararların taraflı olduğunun ileri sürüldüğünü hatırlattı. Bir takım yasa dışı oluşumların üyesi olduğu yönünde algılar oluşturulmaya çalışılarak görevi nedeniyle hakarette bulunulduğunu belirtti.

Diken, her iki suçlama yönünden söz konusu gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü ve haberi yapan muhabir hakkında soruşturma açılmasını talep etti.