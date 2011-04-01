Mahkeme Başkanı Akçay: 'Haliç'te Yaşayan Simonlar' soruşturulmuyor

T24 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tahliye edilmesine ilişkin talep reddedildi. Karara muhalefet şerhi koyan mahkeme başkanı Şeref Akçay ise çok çarpıcı bir tespitte bulunarak savcıların “Haliç’te Yaşayan Simonlar" kitabındaki iddiaların soruşturulmadığını söyledi.

"Devrimci Karargah Örgütü" davası kapsamında tutuklu bulunduğu sırada "Ergenekon" soruşturması çerçevesinde de tutuklanan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın soruşturma kapsamında tahliye edilmesine ilişkin talebi reddedildi.

Avcı'nın avukatı Armağan Gayretli'nin müvekkilinin tahliye edilmesi yönündeki istemi, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince incelendi.

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla talebin reddine karar verdi.

Oy çokluğu ile alınan kararda Avcı’nın üzerine atılı suçun niteliği ve atılı suçlama ile ilgili ileri sürülen deliller göz önüne alınarak nöbetçi hakimce verilen kararda isabetsizlik olmadığı belirtildi.



Mahkeme başkanından çarpıcı tespit

Tahliye talebinin reddi kararına mahkeme başkanı Şeref Akçay muhalefet etti.

Hanefi Avcı’nın Devrimci Karargah davası kapsamında “Haliç’te Yaşayan Simonlar" adlı kitabındaki beyanları nedeniyle tutuklu olduğunu hatırlatan Şeref Akçay, daha sağlıklı bir inceleme yapılabilmesi için soruşturma dosyasının tüm eklerinin gönderilmesinin istendiğini, ancak savcılık tarafından bu yazıya cevap verilmediğini vurguladı.

Şerh gerekçesinde Hanefi Avcı’nın yakın zamana kadar devletin istihbaratı da dahil çok önemli görevlerde bulunduğunu belirten Başkan Akçay, "Önemli görevlerde bulunan Hanefi Avcı’nın her nasılsa terör örgütü ile irtibatlı olduğu yazdığı kitaptan sonra ortaya çıkarılmıştır" dedi.

“Pekala şüpheli hangi örgütün üyesidir?" diye soran Akçay, Hanefi Avcı’nın kitap nedeniyle hem Devrimci Karargah örgütüne yardımdan hem de Ergenekon terör örgütüne üye olmaktan tutuklandığını belirtti.

Başkan Akçay, muhalefet şerhini şöyle sürdürdü: “Bu konumdaki bir insanın bu şekilde tutuklanması mantıken mümkün müdür? Değildir. Hukuken mümkün müdür, değildir. Yazılan kitabın içeriğini beğenmeyebilirsiniz. Doğru değildir. Abartılıdır. Yalandır diye düşünülebilir. Ama sonuçta şüphelinin kendi fikir ve düşünceleridir. İnsanlar bir kitabı yazarken başkalarından da yardım alabilirler. Bu kitapta alınmış mıdır? Alınmamış mıdır? Şu anda bir şey söylemek mümkün değildir. Bir an için yardım alındığını kabul etsek sonuç değişir mi? Değişmez.

Çünkü bir insanın bir kitabı yazarken araştırma yapması, başka insanlardan yardım alması doğaldır ve herhangi bir suç oluşturmaz. Kaldı ki şüpheli kitabın kendisinin yazdığını açık ve net olarak belirtmekte, yardım ettiği belirtilen Nedim Şener’de yardım etmediğini belirtmektedir. Bunun aksine de dosyada herhangi bir şey yoktur. Kaldı ki yardım ettiğini kabul etsek bile ne Nedim Şener ne de Hanefi Avcı’nın bir terör örgütünün üyesi olduğuna dair mahkemelerden verilmiş herhangi bir mahkumiyet kararı da bulunmamaktadır."



Kitaptaki iddialar soruşturulmadı

Akçay şöyle devam etti: “Günümüzde Ergenekon soruşturması ve diğer kamuoyuna mal olan soruşturmalarda pek çok isimsiz ihbar mektupları, e-mailler ve CD’lere dayanılarak işlem yapılmaktadır. Ancak soruşturmalarda bu kadar hassas davranan savcılık ve emniyet birimleri bu kitapta yazılan sayfalarca iddiaların doğru olup olmadığı konusunda herhangi bir araştırma ve soruşturma yapmamıştır. Savcılığın ve yine buna bağlı olarak emniyet birimlerinin özellikle bu kitabın iddia ettiği konuları ciddi bir şekilde araştırması ve bunun sonuçlarını da kamuoyuna açıklaması gerekmektedir."



Şener'in tutukluluğuna da devam

Bu arada "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener'in tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedildi.

Şener'in avukatı Yücel Döşemeci'nin müvekkilinin tutuklanmasına yaptığı itiraz İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, itirazı oy birliği ile reddetti.