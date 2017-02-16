Mahkeme: 'Barış bildirisi'ne imza atmak ihraca gerekçe olamaz!

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı için sözleşmesi yenilenmeyerek ilişiği kesilen Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Deveci’nin açtığı davada bildiriye imza atmanın başlı başına ihraca bir gerekçe olamayacağına karar verdi. Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, mahkemenin öğretim üyelerinin bir ülkenin gelişmişlik düzeyini sağlayan önemli unsurlardan biri olduğu belirtilerek, “doğrudan kamu düzenini bozucu bir faaliyeti saptanmadan” yapılan ilişik kesme işleminin hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Açtığı ilişik kesme davasını kazanarak haklılığını tescil ettiren Deveci, son KHK ile ihraç edildiği için görevine dönemeyecek.

Sözleşmesi yenilenmedi

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Abdullah Deveci’nin sözleşmesini görev süresi dolduğu gerekçesiyle yenilemeyerek ilişiğini kesti.

Deveci’nin, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması ve iptal talebi ile açtığı davada mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Deveci’nin avukatı Esra Başbakkal Kara, bu karara Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde (BİM) itiraz etti. BİM 4. İdari Dava Dairesi, 12 Ocak’ta itirazı kabul ederek “davacının telafisi güç zararına yol açacağı” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verdi. Dairenin kararında, Rektörlüğün, Deveci’nin sözleşmesinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, ‘Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı için yenilenmediğini’ bildirdiği ifade edildi.

Mahkeme kararına uyulmadı

Kararda şöyle denildi: “Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini sağlayan önemli unsurlardan olan eğitimde ve bilimsel araştırmalarda görev alan ve yıllarca edindikleri deneyim, araştırma ve çalışmalarda eğitim hizmetinin görülmesine katkı sağlayan yılların birikimine sahip bir öğretim elemanının, doğrudan kamu düzenini bozucu bir faaliyeti saptanmadan, görevi ile ilgili herhangi bir başarısızlığı ya da yetersizliği tespit edilmeden, hizmetine ihtiyaç olmadığına yönelik hukuken geçerli ve kabul edilebilir bir gerekçe gösterilmeden görev süresinin uzatılmamasına dair işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık görülmemiştir.”

Dairenin bu kararının ardından Deveci’nin görevine dönmesi gerekiyordu. Ancak Deveci, yargı yolu kapalı olan son KHK ile ihraç edildiği için görevine dönemeyecek. Deveci, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Karar hukuk açısından umut veriyor ama aynı zamanda idarenin hukuka uymadığının da tescili anlamına geliyor. Normal olmayan koşullarda yaşadığımız için normal olmayan şeylerle karşılaşıyoruz. YÖK KHK’deki ihraçların arkasındayız diye açıklama yaptı ama mahkeme imzacı akademisyenlerin ihracını hukuka aykırı bulduğunu ilan etti benimle ilgili kararında. Mahkemenin bu kararına rağmen benim durumumda olan 9 arkadaşımla birlikte KHK kapsamında ihraç edildiğimiz için göreve dönemeyeceğiz” dedi.