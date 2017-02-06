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Mahkeme, Barbaros Şansal hakkındaki iddianameyi reddetti!

Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu

06 Şubat 2017 15:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak, tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında düzenlenen iddianameyi, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Kararı Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç sosyal medya hesabından duyurdu.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, Şansal'ın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianameyle Şansal'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

Şansal, yılbaşı gecesi KKTC'den yayınladığı bu video nedeniyle söz konusu ceza ile yargılanmıştı:

Şansal, yılbaşı gecesi çektiği videonun ardından tepki toplamış, KKTC’de gözaltına alınarak İstanbul’a gönderilmişti. Henüz uçaktan inerken önüne birtakım sivil kişilerin geldiği Şansal, aralarında Türk Hava Yolları yer hizmetleri görevlilerinin de (TGS) olduğu bir grup tarafından linç girişimine maruz kalmıştı. 

KKTC'den sınır dışı edilen Barbaros Şansal'ın, İstanbul'a varışında lince uğradığı anlar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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