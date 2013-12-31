'Mahkeme Balyoz davasının yeniden görülmesi için düğmeye bastı' iddiası

Başbakan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Orduya kumpas kuruldu” açıklamasından sonra Balyoz kararını veren mahkeme, Adalet Komisyonu’ndan yeniden yargılama yapılması için yeni hâkim talep etti.

Ceza Muhakemeleri Kanunu’na(CMK) göre, kararı veren hâkimler talebe ilişkin görüş bildiremiyor.

Başbakanın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Orduya kumpas kuruldu” açıklamasının ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) Ergenekon ve Balyoz gibi davaların yeniden gözden geçirilmesine ilişkin beklentisini dile getirdiği kamuoyuna yansıdı. Bu süreçte Balyoz davası kapsamında ağır cezalara çarptırılan hükümlülerin avukatları ve yakınları da yargılamanın yeniden yapılması için başvurularda bulundu.

Milliyet gazetesinden Esra Alus’un haberine göre aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan ile emekli Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy’un da bulunduğu 30’dan fazla Balyoz hükümlüsünün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru inceleme aşamasına geldi.

Atama bekleniyor

Talepler üzerine İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, CMK’daki ilgili hüküm nedeniyle ilk kararı veren mahkeme üyelerinin müzakereye katılamayacak olmasından dolayı Adalet Komisyonuna başvuruda bulundu. Mahkeme, komisyondan yeni üyelerin atanarak yeni bir mahkeme heyeti kurulmasını istedi. CMK’nın 23. maddesi kapsamında “Yargılamaya Katılamayacak Hâkim” başlığı altında kararı veren hakimlerin müzakereye katılamayacağı belirtiliyor. Balyoz davası kapsamında yargılama yapan ve karar veren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken ve üye hakim Aytekin Özanlı, kararda imzalarının bulunması nedeniyle görüş bildiremeyecekler. Mahkemenin yeterli sayıda yedek üyesinin de bulunmaması nedeniyle yeni üyelerin 11. Ağır Ceza Mahkemesi‘nden atanması bekleniyor.

CMK 23. madde

(1) Bir karar veya hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz.

(2) Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim, kovuşturma evresinde görev yapamaz.

(3) Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte görev alamaz.