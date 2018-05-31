Mahkeme, bakanlığın hazırladığı şehir parkının imara açılması planını durdurdu

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan İstanbul’un Kartal ilçesinin Soğanlık mevkiinde yer alan Şehir Parkı’nın imara açılması planının yürütmesini durdurdu.

Birgün'den Uğur Şahin haberine göre, Bakanlığın planı, şehircilik ilkelerine ve yasalara aykırı bir şekilde hazırladığının altını çizen mahkeme, kararında şunları ifade etti: “Dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde dava konusu parsellerin fonksiyonunda değişiklik yapılarak önceki planlarda ‘şehir parkı’ olarak tanımlanan ve üst ölçekli Çevre Düzeni Planı’na uygun olarak kent ve bölge ölçeğinde hizmet vermesi planlanan fonksiyonların tamamen kaldırıldığı, yerine ticaret+konut alanı, spor tesis alanı ve park fonksiyonlarının getirildiği söz konusu değişikliği zorunlu kılan sebebin ‘gelişen kentsel ihtiyaçlar’ olduğu belirtildiği ancak bu kentsel ihtiyaçların neler olduğunun tanımlanmadığı…”

Söz konusu alanın imara açılması halinde bölgedeki yeşil alanların azalacağı, nüfus ve ulaşım talebinin de artacağının dile getirildiği karar, şöyle sonlandırıldı: “Dava konusu planlara ait raporda, plan yapım gerekçesi ve kentsel teknik altyapı etki analizi ile nüfus projeksiyonu raporu dışında herhangi bir analiz bulunmadığı, bu nedenle planlanan fonksiyonların hangi somut veri ve incelemelere dayandırılarak belirlendiğinin tespit edilemediği, öte yandan dava konusu imar planı değişikleri ile 174.601.59m2 büyüklüğündeki ve önceki plan hükümlerine göre tamamı zaman içerisinde şehir parkına dönüşmesi öngörülen alanın 56 dönümlük kısmının ticaret ve konut fonksiyonlarına ayrılarak donatı alanlarının yeni bir alan ayrılmadan azaltıldığı anlaşılmakla, dava konusu imar planı değişiklerinin donatı alanlarında azalmaya yol açan, yeşil alanları azaltıcı ilave inşaat alanı ve nüfus getirerek, ulaşım taleplerini olumsuz yönde etkileyecek nüfus donatı dengesi ve çevre imar bütünlüğünü ve önceki ana kararlarını bozucu nitelikte ve mevzuata, planlama tekniklerine ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı planı yargıya taşıyan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin CHP’li Üyesi İbrahim Doğan, şunları kaydetti: “Bu alan Anadolu Adliyesi’nin yanında, kamu mülkiyetindedir. Ayrıca alanda iki adet gölet mevcut. Netice itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı plan tadilatının, yasalara ve plan ilkelerine aykırı olması nedeniyle mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yaşam alanlarına sahip çıkalım.”