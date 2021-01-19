Mahkeme, Bahçeşehir gölet projesinin ruhsatlarını iptal etti

İstanbul'da yıllardır tartışma konusu olan Bahçeşehir gölet bölgesindeki lokanta, kafeterya, mağaza ve ofis projesinin ruhsatları mahkeme tarafından iptal edilirken, proje kaçak duruma düştü. 2015 yılından beri iptal kararlarıyla gündeme gelen proje kapsamında yapılan dükkanların bir kısmı ise faaliyete geçmiş durumda.

İstanbul'da Başakşehir Belediyesi'ne ait olan ve 'gölet, spor, turizm ve rekreasyon' fonksiyonuna sahip Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde gölet bölgesindeki projeyle ilgili yeni bir mahkeme kararı çıktı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; 2015 yılından beri yeşil alanı betonlaştıran ticari projenin imar planları, ihale için belediye başkanına yetki verilmesi kararı, ihale ve ruhsatlara karşı açılan davalarda alınan iptal kararlarına karşın inşaatlar büyük ölçüde tamamlandı ve bazı işletmeler açılarak hizmete girdi.

Son olarak dönemin CHP'li meclis üyeleri Abdulhadi Akmugan ve Mehmet Gümüş tarafından, hasılat paylaşımı yöntemi ile rekreasyon projesi yaptırılmasına ilişkin belediye başkanına yetki verilmesine yönelik meclis kararı, inşaat için verilen 26 Şubat 2016 tarihli ruhsatların iptaline ilişkin açılan davada yeni karar çıktı.

Danıştay kararı beklenmeden işlem yapılamaz

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, ruhsatların dayanağını oluşturan 22 Nisan 2015 tarihinde yapılan ihalenin iptali için İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın itirazlar üzerine Danıştay'a gönderildiği aktarıldı.

O davaya bakan Danıştay 13. Dairesi'nin de belediye başkanına yetki veren meclis kararına açılan davanın sonucuna göre temyiz incelemesi yapmak için bekletme kararı verdiği hatırlatıldı. Danıştay 13. Dairesi'nin bu sırada ihalenin yürütmesini durdurma kararı aldığı da kaydedildi. Henüz kesinleşmemiş ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilen ihale işlemine dayanılarak ruhsat düzenlenebileceğinin kabulü halinde yürütmeyi durdurma kararının amacına hizmet etmeyeceği vurgulanarak ruhsatlarda; hukuka ve usule uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı.

Ruhsatların dayanağı ihale işlemi hakkında Danıştay 13. İdare Dairesi tarafından bir karar verildikten sonra idarenin yeni bir işlem tesis edebileceğine dikkat çekildi. Bu gerekçelerle 27 Ekim 2020 tarihinde oybirliği ile ruhsatların iptaline karar verildi.