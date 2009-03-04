Mahkeme, atv grevini durdurmadı

Turkuvaz Medya Grubunca, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) hakkında, "Grevin sona erdirilmesi ve sendikanın yetki belgesinin geçersizliğine karar verilmesi talebiyle" açılan davada, mahkeme, grevin ihtiyati tedbir olarak durdurulması talebini reddetti.





İstanbul 2. İş Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş adına avukatlar Melek Onaran Yüksel ve Derya Taşdemir ile davalı TGS avukatları Güven Ergin ve Meliha Selvi katıldı.



Duruşmada, TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi ile grevde bulunan 3 gazeteci de izleyici olarak hazır bulundu.



Davacı avukatı Melek Onaran Yüksel, Merkez ATV ile merkez gazetenin iki farklı iş yeri olduğunu, her ikisine de farklı yetki belgesi verildiğini ve ayrı toplu iş sözleşmesi yürütüldüğünü belirtti.



Bu nedenle merkez gazete işçilerinin, Merkez ATV iş yerinin grevine katılmayıp, merkez gazetenin grevine katılması gerektiğini savunan Yüksel, sendikanın üye sayısının 96'dan 5'e düştüğünü, bu nedenle grevin durdurulması gerektiğini ileri sürdü. Avukat Yüksel, greve çıkanlarla ilgili listeyi de hakime sundu.



Davalı TGS avukatı Meliha Selvi de davacı olarak karşılarında şu anda tek bir tüzel kişinin mevcut olduğunu, toplu iş sözleşmesi grevinin bu tüzel kişiliği ilgilendirdiğini, grevin de Turkuvaz iş yerinde yapıldığını kaydetti.



Avukat Selvi, grevin başladığı tarih ile davanın açıldığı tarih arasında sendika üyelerinin dörtte üç kaybı halinde bu davanın görülebileceğini, grevin başladığı tarih itibarıyla da sendikanın üye kaybının olmadığını bildirdi.



Mahkeme hakimi, davacı avukatlarının dilekçelerinde belirttikleri karar kesinleşinceye kadar "Grevin ihtiyati tedbir olarak durdurulması taleplerini" reddederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Dava dilekçisi



Avukat Melek Onaran Yüksel ve Derya Taşdemir tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, TGS'nin Merkez ATV'ye bağlı iş yerlerinde toplu görüşmelerin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine söz konusu iş yerlerinde 13 Şubat 2009 tarihinde grev uygulaması kararı aldığı belirtildi.



Dilekçede, grev kararının uygulanmaya konulduğu tarihte sendikanın grev uygulanan iş yerlerindeki üye sayısının ilgili kanunun aradığı dörtte üç oranından fazla azaldığı ve greve katılımın olmadığı ifade edilerek, bu nedenle uygulanan grevin son bulması gerektiği kaydedildi.



Sendikanın yetki belgesinin de grevin uygulanamaz hale gelmesinin sonucu olarak geçerliliğini yetirdiği öne sürülen dilekçede, dava kesinleşinceye kadar söz konusu grevin de ihtiyati tedbiren durdurulması istendi.



Sendikanın cevabı



TGS avukatı Güven Ergin tarafından verilen cevap dilekçesinde de sendikanın aldığı grev kararının Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş'nin, Balmumcu, Sefaköy ve Ankara Balgat'taki iş yerinde çalışan tüm işçileri kapsadığı, iddia edildiği gibi Merkez ATV çalışanlarını kapsamadığı belirtildi.



Grevin uygulamaya konulduğu tarihteki sendika üye sayısının ve bunun dörtte üç oranında kaybedip kaybetmediği hesaplanırken bu üç iş yerindeki tüm çalışanların göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedilen dilekçede, 13 Şubat 2009 tarihinden itibaren de hiçbir üyenin istifa etmediği vurgulandı.



Dilekçede, davacı vekillerinin uygulanan grevin ihtiyati tedbir kararı ile kaldırılması taleplerinin de yasaya aykırı olduğu belirtilerek, haksız ve yersiz olarak açılan davanın reddine karar verilmesi istenildi.

