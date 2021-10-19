Mahkeme, AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin suya ve sayaç okuma bedeline yaptığı zammı iptal etti

Mahkeme, AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 25, sayaç okuma bedeline ise yüzde 150 zam yaparak, zamların her ay TÜFE oranında güncelleme kararını iptal etti.

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi 31 Mart seçimleri öncesinde 2018 yılı Ocak ayında suya yüzde 15 indirim yaptı. Seçimlerden sonra ise 23 Mayıs 2019 günü yapılan meclis toplantısında suya yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yaparak, zamların her ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranına göre güncellenmesine karar verdi. Karar 1 Haziran tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Ancak, Samsun Barosu avukatlarından ve CHP İlkadım ilçesi eski başkanı Arzu Sabuncu, suya yapılan zammın iptali için 2. İdare Mahkemesine dava açtı.

Mahkeme iptal etti

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, her ay TÜFE oranında yapılan güncellemeler ile birlikte suyun litre fiyatı kentte 5 lirayı bulurken, mahkeme yapılan zamların hakkaniyete uygun olmadığına karar verdi. Samsun 2. İdare Mahkemesi, mesken tipi aboneler için su tarifesine yüzde 25 oranında artış yapılması suretiyle suyun birim metreküp fiyatının 3,18 TL’den 3,97 TL’ye çıkarıldığı ve sayaç bakım ve onarım bedelinin aylık 2,50 TL olarak belirlendiği belirterek, “2560 sayılı Kanunda yer alan artırım sebepleri dışında her ay açıklanan TÜFE oranında artırımın da öngörüldüğü, fakat bu durumun yukarıda belirtilen mevzuatta yer almadığı ve söz konusu artırımın hakkaniyete de uygun olmadığı, ayrıca davacıların abone sözleşmesi uyarınca, sayacın abone tarafından alındığı, sayacın korunması ve arızalanan sayaçların yenisinin alınmasının yine aboneye ait olduğu, fakat buna rağmen davalı idare tarafından sayaç bakım ücreti adı altında ücret talep edilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı gibi, bu hususta yapılan zammın da yine 2018 yılı enflasyonunun çok üzerinde olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Aboneler paralarını geri alabilecek

Suya yapılan zammı yargıya taşıyan Avukat Arzu Sabuncu, kararın örnek teşkil edeceğini belirterek, “Mahkeme, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren uygulanan zamların hakkaniyete uygun olmadığına karar verdi. Su abonesi olan ve zamlı su faturalarını ödemek zorunda kalan vatandaşlarımız, belediyeye başvurarak fazla ödedikleri parayı talep edebilirler. Belediye ödeme yapmayı kabul etmez ise Tüketici Mahkemesine başvurarak paralarını alabilirler” dedi.