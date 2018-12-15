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Mahkeme, AİHM'in "Tahliye et" kararından "tutuklama" gerekçesi çıkardı: Bu tam anlamıyla çarpıtmadır

"AİHM kararını hiçe sayarak istediği gibi okumaktır"

15 Aralık 2018 12:03

Ankara 19. Ceza Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararındaki yargılamanın ilk aşamasındaki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "sulh ceza hâkimliğince tutuklanmasının hukuki olduğu" yönündeki değerlendirmesini tutuklamaya gerekçe yaptı.  Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir, “Bu en basit tanımla AİHM kararını çarpıtmaktır, kararı olduğundan farklı göstermektir" dedi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir, şunları kaydetti:

“Bu en basit tanımla AİHM kararını çarpıtmaktır, kararı olduğundan farklı göstermektir. AİHM’nin ilk tutuklama kararı için söylediği şeyi şu anki duruma uygulamak AİHM kararını hiçe sayarak istediği gibi okumaktır." 

Heyette yer alan bir üye ise muhalif kaldı. Üye hâkim, AİHM kararına atıf yaparak, Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini savundu. 

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