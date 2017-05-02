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Mahkeme, 3 yıl önce yapılan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçiminin iptaline karar verdi

Alev Coşkun ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler dava açmıştı

02 Mayıs 2017 15:34

Cumhuriyet Vakfı’nın 18 Şubat 2014 tarihli yönetim kurulu seçiminde 'usulsüz üye atanması' iddiasıyla gazetenin eski yöneticilerinden Alev Coşkun, Şevket Tokuş, Mustafa Pamukoğlu ile CHP Mİlletvekili Mustafa Balbay’ın seçimin iptali için açtıkları davada kararını açıkladı.

DHA'dan Özden Atik'in haberine göre mahkeme, üç yıl önceki seçimde alınan kararların iptaline karar verdi.

Mevcut Vakıf Yönetimi de, mahkemenin bu kararına itiraz ederek temyize götürecek. Karar, temyiz aşamasında kesinleşirse Cumhuriyet Vakfı seçimleri, Mustafa Balbay ve İnan Kıraç'ın da bulunduğu eski yönetim kurulu üyelerinin toplanmasıyla yeniden yapılacak. 

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