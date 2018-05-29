Mahkeme, 2B arazisi üzerinde taşınmazı bulunan vatandaşı vergiden muaf tuttu

İstanbul 5. Vergi Mahkemesi, Çatalmeşe Mahallesinde 2B arazisi üzerinde çiftliği bulunan bir işadamının açtığı davada sonucunda vatandaşın emlak vergisinden muaf tutulmasına karar verdi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de kararı onayladı. İstanbul 5. Vergi Mahkemesi kararında, dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarının mahkemeye gönderildiği, mülkiyetin Maliye Bakanlığı’na ait olduğuna dikkat çekilerek, “Bu haliyle dava konusu taşınmazın maliye hazinesine ait olması, bu nedenle de davacının malik gibi tasarruf edenden sayılamayacağı göz önünde tutulduğunda dava konusu ödeme emirlerinde hukuka uyarlı bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Mahkeme açılan davayı kabul ederek, dava konusu ödeme emirlerinin iptaline hükmetti.

Avukat Onur Tatar, Hürriyet’e kararı değerlendirirken “Benzer durumda olan vatandaşlar dava yoluyla haklarını arayabilirler” dedi.