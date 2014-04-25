17 Aralık iddianamesinde bazı sanıklara 'ismi lekelenmesin' gerekçeli takipsizlik

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 17 Aralık yolsuzluk operasyonu iddianamesinde yer alan 16 şüpheli için takipsizlik kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner’in, iddianamenin ilk etapta iade edilmesine ilişkin itirazını cevaplayan mahkeme, takipsizlik kararına gerekçe olarak “beraat etmesi muhtemel kişilerin isminin lekelenmemesi hakkını” gösterdi. Takipsizlik kararı verilen şüpheliler arasında iddianamenin ilk halinde adı geçen 10 kişi de var.

İlk iddianamede sanık sayısı 31 iken İstanbul 20.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık sayısı 21’e düştü.

Savcı 16 kişi hakkında verdiği takipsizlik kararının gerekçesini şöyle açıkladı:

“Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sonunda, İstanbul ili Fatih İlçesi sınırlarında bulunan bazı taşınmazların yenilenmesi veya yeniden yapılması gibi işlemler sırasında ruhsat almakla zorlanan kişilerin ruhsat işlemlerini kolaylarını kolaylaştırmak ve menfaat temin ettikleri yolunda, deliller elde edildiği ve bu yüzden bir kısım kamu görevlileri ve diğer şüpheliler hakkında ‘rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmek, 2863 sayılı yasaya muhalefet’ suçlarından kamu davasının açıldığı yukarıda açık kimlikleri yazılı şüpheliler hakkında Başsavcılığımızın 13.3.2014 tarih 2014712 sayılı iddianamesiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine kamu davasının açıldığı, yapılan değerlendirme sonrasında mahkemenin 21.3.2014 tarih ve 201443 sayılı kararı ile iddianamenin iadesine karar verildiği ve bu karara başsavcılığımız tarafından 24.3.2014 tarihinde itiraz edildiği, itirazı değerlendiren İstanbul 21.ACM’nin 25.3.2014 ve 2014310 değişik iş sayılı kararı ile itirazın reddine dair karar verildiği, itirazın reddine dair kararın gerekçesine ‘Yargıtay 13.Ceza Dairesinin 30.11.2011 ve 201117629 6976 sayılı kararı’ dayanak alınarak yeni Türk Ceza Adalet sisteminde ‘kişilerin lekelenmeme hakkı’ ile ‘eksiksiz soruşturma ve tek celseli duruşma’ prensipleri uyarınca mahkumiyet ile sonuçlanacağını değerlendirdikleri hususları dava konusu yapmaları beraat ile sonuçlanacağı değerlendirdikleri sonuçları, eylemleri dava konusu yapmamaları yani bir nevi filitre görevi yapmaları gerektiği hususunun belirtildiği, gerek iddianamenin iadesi, gerekse bu karara itiraz üzerine verilen ret kararının gerekçesi değerlendirilip yerinde görüldü…”

Haklarında takipsizlik kararı verilenler

Savcılığın hakkında takipsizlik kararı verdiği kişilerin isimleri ise şöyle: Mimar Yeşim Özçelik Yaşarlar, Fatih Belediyesinde görevli zabıta memuru Şenol Şirin, Abdurahman Özdil, Aktan Arı, Ali Tunç, Günseli Aybay, Hasan Soyal,Selim Sümer, Sevinç Doğan, Simon Aleksandır Zazadze, Yener Çavdar, Hasan Yılmaz, Mahmut Necmettin Yüksel,Mehmet Yılmaz, Mustafa Metin Çetin, Selim Velioğlu.

İddianameden çıkarılan suçlamalar

Takipsizlik kararı ile iddianameden çıkarılan suçlamalar şöyle:

“Tarihi yapıya usulsüz olarak ruhsat çıkarılması için rüşvet verilmesi. Koruma altında bulunan yeşil alan arazisine inşaat ruhsatı alabilmek için rüşvet verilmesi. Fatih Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Şenol Şirin'e rüşvet verilmesi. Fatih İlçesinde bulunan Selim Velioğlu'na ait yapıya ruhsat alınması için bazı şahıslara rüşvet verilmesi. Mimar Yeşim Özçelik'in Günseli Aybay'a rüşvet vermesi.