Mahkeme: 12 yaşındaki mağdurun rızası tartışılamaz

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, yeğeni 12 yaşındaki H.İ.\'ye zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen teyzesi H.İ. ile küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 4 erkek, 6 yıl 8 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, kızın suç tarihinde 12 yaş 8 ay 16 günlük olduğuna dikkat çekerek bu yaşta bir çocuğun rızasının olup- olmadığının tartışalamayacağını, bu nedenle sanıklara ceza verildiğini vurguladı.

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre; İstanbul Küçükçekmece\'de bir okulda eğitim gören H.İ., 2014 yılı Temmuz ayında yaz tatilini geçirmek üzere annesi ile birlikte Diyarbakır\'a geldi. Diyarbakır\'da dedesinin evinde kalan küçük kız, zihinsel engelli teyzesi H.İ. ile birlikte hastaneye gitmek üzere evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. İddiaya göre; teyze H.İ., evden ayrıldıktan sonra 2 gün boyunca para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girerken, bu kişiler aynı zamanda 12 yaşındaki H.İ.\'ye de cinsel istismarda bulundu. Sokakta gezdiği sırada annesi tarafından bulunarak, polis merkezine getirilen H.İ., teyzesi H.İ. ve onunla işbirliği içinde olun 2 kadından şikayetçi oldu. Savcı, çocuğa cinsel istismarda bulunan kişilerin, teyze H.İ.\'ye değişik miktarlarda para verdiği, şüphelilerin küçük çocuğa esrar ve içeriği belli olmayan uyuşturucu hap içirdiği, Adli Tıp\'tan alınan rapora göre mağdurun vücudunda cinsel istismar bulgularının tespit edildiğini bildirdi. Savcı, küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.A., S.G., R.Ö. ve M.G.A., teyzesi H.İ. ve teyzesi ile işbirliği içinde olan A.A. ve N.K. isimli kadınların \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan 8-15 yıl hapis ile cezalandırılmasını istedi.

CİNSEL İSTİSMARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 2014 yılında E.A., R.Ö. ve M.G.A.\'nın tutuklu, diğer 4 sanığın tutuksuz yargılanmasına başlandı. Savunması alınan sanıklar suçlamaları kabul etmezken, savcı tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada ifadesi alınırken sık sık ağlayan 12 yaşındaki H.İ., teyzesinin gözlerinin önünde cinsel istismara uğradığını, teyzesinin bir kişiden bunun karşılığında 200 lira aldığını belirterek, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Sanıkların kendisine uyuşturucu hap, esrar ve ilaçlı su içirdiğini belirten mağdur çocuk, verilen hapı içtiğinde robot gibi olduğunu söyledi.

SANIKLARA 25 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın 15\'inci duruşmasında kararını açıklayan Mahkeme heyeti, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddia edilen E.A.\'ya 25 yıl, R.Ö. ile M.G.A.\'ya 20\'şer yıl ve S.G.\'ye 10 yıl hapis cezası verdi.

Küçük çocuğu evden kaçıran teyzesi H.İ.\'ye cinsel istismar suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 6 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, fuhuş suçuna aracılık ettikleri iddia edilen A.A. ve N.K. isimli kadınların da beraatine karar verdi.

\'12 YAŞINDAKİ MAĞDURUN RIZASI TARTIŞILAMAZ\'

Gerekçeli kararında Adli Tıp raporuna göre mağdurda cinsel istismar bulgularına rastlandığını belirten mahkeme, çocuğun istikrarlı ve samimi beyanlarda bulunduğunu kaydetti. H.İ.\'nin suç tarihinde 12 yaş 8 ay 16 günlük olduğunu belirten mahkeme heyeti, bu yaştaki küçük mağdurun rızasının olup olmadığının tartışılamayacağını, sanıkların suçtan kurtulmaya dönük çelişkili ifadelere itibar edilmediğini kaydetti.

36 YIL OLMASI GEREKEN CEZA KANUNEN 8 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme kararında mağdurun teyzesi H.İ.\'nin normal koşullarda 36 yıl hapis ile cezalandırılması gerektiği belirtilirken, TCK\'nın 61\'inci maddesinde \'Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza, 30 yıldan fazla olamaz\' hükmü bulunduğu için cezanın 30 yıla düşürüldüğü anlatıldı. Sanık teyzenin yöneltilen suçu birden çok kez işlemesi nedeniyle hakkında ceza arttırımı yapılması gerektiğini kaydeden Mahkeme, TCK\'ya göre verilecek cezanın 30 yılı aşamayacak olması nedeniyle artırım yapılamadığını vurguladı. Sanığın cinsel istismar suçunun işlenmesini kolaylaştıracak şekilde yardımda bulunduğu için yarı oranda indirim yapan mahkeme, cezayı 15 yıla düşürdü. TCK\'nın 39\'uncu maddesine göre suça yardım eden kişiye veriecek cezanın 8 yıldan fazla olamayacağı göz önüne alınarak teyzenin cezasının 8 yıla düşürüldüğü kaydedildi.