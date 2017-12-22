Mahir Ünal:Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak olduğunun göstergesidir

ANKARA,(DHA) - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal,\"BM Genel Kurulu\'ndan çıkan bu karar insanlığın vicdanındaki adalet duygusunun tecellisidir. Kudüs\'ü savunmanın insanlığı savunmak olduğunun göstergesidir. Dünyanın şantajlara ve tehditlere boyun eğmeyeceğini göstermesi açısından son derece önemlidir\" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısının BM Genel Kurulu\'nda 128 oyla kabul edilmesine yönelik resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Ünal,\"BM Genel Kurulu’ndan çıkan bu karar insanlığın vicdanındaki adalet duygusunun tecellisidir. Kudüs’ü savunmanın insanlığı savunmak olduğunun göstergesidir. Dünyanın şantajlara ve tehditlere boyun eğmeyeceğini göstermesi açısından son derece önemlidir.Bu karar ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın ‘’Dünya 5’ten Büyüktür’’ çağrısının güçlü bir tescilidir. Haktan ve hukuktan yana duruş sergileyen tüm üyeler bu tarihi adımla daha adil bir dünya için umutların artmasını sağlamıştır\" dedi.